Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Sabato sera all'Olimpico va in scena molto più di una semplice partita: Roma-Atalanta è uno snodo cruciale nella corsa alla Champions League. La 33esima giornata mette in palio punti pesantissimi, forse decisivi, in quello che somiglia a uno degli ultimi appelli per restare agganciati al treno europeo.
Pronostico Roma-Atalanta quote
La Roma arriva alla sfida in netta ripresa: dopo la pesante battuta d'arresto contro l'Inter, i giallorossi hanno reagito con autorità superando 3-0 il Pisa, ritrovando fiducia e certezze. Ora il ritorno all'Olimpico rappresenta un'opportunità chiave per dare continuità, andando a caccia di quella che sarebbe la terza vittoria casalinga consecutiva. Situazione più delicata invece per l'Atalanta: la sconfitta nello scontro diretto contro la Juventus ha complicato pesantemente la rincorsa al quarto posto, ora distante sette punti. La squadra di Palladino è chiamata a una reazione immediata, perché a questo punto della stagione non sono più concessi passi falsi: la gara di sabato assume così i contorni di un'ultima, decisiva occasione. E nelle Roma-Atalanta, l'esito OVER 0,5 è offerto a:
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|1.02
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|1.03
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|8.00
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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Roma Atalanta pronostico, i precedenti
I precedenti tra Roma e Atalanta raccontano una storia lunga e, nel complesso, favorevole ai giallorossi: su 141 confronti totali, la Roma ha ottenuto 61 vittorie contro le 37 della Dea, con 43 pareggi a completare il quadro. Numeri che però si ribaltano se si guarda al passato più recente, dove è l'Atalanta a dettare legge: sei vittorie e un pareggio negli ultimi sette incroci, con i capitolini a secco di successi dal 2022. L'ultima affermazione romanista risale infatti alla stagione 2021/22, quando un gol di Tammy Abraham valse l'1-0. Lo scontro diretto più recente è invece la gara d'andata, disputata a Bergamo e vinta dall'Atalanta sempre per 1-0 grazie alla rete decisiva di Giorgio Scalvini.
Pronostico marcatore Roma-Atalanta
Tra i possibili protagonisti della sfida tra Roma e Atalanta potrebbe esserci Donyell Malen. I numeri parlano chiaro: con la tripletta nell'ultima gara contro il Pisa, l'attaccante olandese è salito a quota 11 gol in 14 presenze complessive, di cui 10 in 11 partite di Serie A. Un impatto devastante, soprattutto considerando il suo arrivo nel mercato di gennaio, che lo proietta tra i candidati più credibili anche per la corsa al titolo di capocannoniere. Non sorprende, quindi, che una sua nuova marcatura venga quotata intorno al 2,40.
Dall'altra parte, attenzione a Giorgio Scalvini, protagonista di una statistica curiosa ma significativa. Dei suoi otto gol segnati in carriera in Serie A, ben due sono arrivati proprio contro la Roma. In questa stagione, il difensore della Dea ha già trovato tre reti: una all'andata contro i giallorossi e due contro il Lecce, sia nel match di andata che in quello di ritorno. Resta da vedere se riuscirà a lasciare il segno ancora una volta. E nelle scommesse Roma-Atalanta, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a 13.
|2.60
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|2.40
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|2.50
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|2.47
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Dove vedere Roma-Atalanta in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Atalanta è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 18 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
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