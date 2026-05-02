Quote risultato esatto Como-Napoli
Sabato alle 18:00 va in scena una delle partite più importanti della 35esima giornata: il Como ospita il Napoli in una sfida che può pesare in modo significativo sulla corsa alla qualificazione in Champions League per entrambe le squadre. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Como-Napoli, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Como-Napoli.
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|6.25
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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Quote risultato esatto Como-Napoli, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Como-Napoli più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 1-0.
Una scelta che gli scommettitori potrebbero aver maturato guardando agli scontri diretti recenti. Il Napoli, infatti, ha spesso faticato contro il Como negli ultimi incroci: dall'eliminazione in Coppa Italia, al pareggio del Maradona nella gara d'andata di campionato, fino alla sconfitta maturata proprio al Sinigaglia nella scorsa stagione.
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Quote risultato esatto Como-Napoli, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Como-Napoli è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, le indicazioni portano verso una partita tutto sommato equilibrata.
Entrambe le squadre, infatti, potrebbero avere la meglio. Il Como ha incassato tre sconfitte nelle ultime quattro partite, ma sembra essersi ripreso con una convincente vittoria nell'ultimo turno. Il Napoli, invece, arriva dalla prova di forza contro la Cremonese e vuole chiudere il discorso qualificazione in Champions. Considerando tutti i fattori, le due squadre potrebbero dividersi la posta in palio oppure portare a casa tre punti fondamentali grazie a un episodio o alla giocata del singolo.
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