Quote vincente Serie A, le scommesse sulle favorite

Dopo tre settimane di stop forzato per la pausa delle nazionali, torna finalmente la Serie A. Le prime gare della stagione hanno già iniziato a delineare le gerarchie nella corsa allo scudetto, con l'Inter che resta la principale candidata alla vittoria finale. Subito alle spalle dei nerazzurri troviamo la Roma di Gasperini, mentre Juventus e Milan seguono leggermente più distanti.

In questo articolo analizziamo le migliori quote vincente Serie A 2026/2027, confrontando le principali favorite per lo scudetto e le possibili outsider. Un focus utile per chi cerca pronostici Serie A, informazioni sulle scommesse Serie A e un'analisi aggiornata delle squadre che possono ambire al titolo.

Quote INTER vincente Serie A 2026/27 1.65 info 1.70 info 1.70 info 1.61 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Inter vincente Serie A

Guardando le quote vincente Serie A 2026/2027 dei bookmaker emerge ancora una grande favorita davanti a tutte le altre: l'Inter. I nerazzurri, campioni d'Italia in carica e vincitori della Coppa Italia, hanno iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi, conquistando quattro vittorie nelle prime quattro giornate, prima del pareggio in rimonta contro la Roma nell'ultimo turno, da 2-0 a 2-2.

Qualche dubbio resta sul rendimento della fase difensiva: gli 8 gol subiti nelle prime cinque partite rappresentano un dato da migliorare. La qualità della rosa, la solidità del gruppo e quanto mostrato in questo avvio di stagione, però, continuano a confermare l'Inter tra le principali candidate al titolo e come squadra da battere secondo le quote Inter vincente Serie A.

Quote Roma vincente Serie A 2026/27

Alle spalle dell'Inter si fa largo la Roma di Gian Piero Gasperini. Partita inizialmente più indietro nelle gerarchie dei bookmaker rispetto alle principali favorite, la squadra giallorossa si sta dimostrando una delle più complete di questo avvio di campionato.

La Roma arriva alla sosta in vetta alla classifica, a pari punti con Inter e Lazio, grazie a quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate. Un rendimento che ha permesso ai giallorossi di entrare a pieno titolo tra le squadre più accreditate per la vittoria finale, come confermato anche dalle quote Roma vincente Serie A.

Quote ROMA vincente Serie A 2026/27 6.50 info 4.00 info 4.50 info 6.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Juventus vincente Serie A 2026/27

Dopo un avvio di stagione fatto di alti e bassi, la Juventus di Luciano Spalletti ha chiuso nel migliore dei modi prima della pausa. Il successo per 2-0 contro l'Atalanta, arrivato con una prestazione da squadra vera, ha permesso ai bianconeri di salire a quota 10 punti e riportarsi a -3 dalla vetta.

Ora le tre settimane di pausa potranno essere importanti per recuperare diversi giocatori infortunati e ripartire a ottobre con un organico più completo. Nel frattempo, la Juventus continua a godere di una buona fiducia da parte degli scommettitori, come confermano le quote Juventus vincente Serie A.

Quote JUVENTUS vincente Serie A 2026/27 9.00 info 9.00 info 9.00 info 9.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Milan vincente Serie A 2026/27

Tra le grandi del campionato, il Milan è una delle squadre che ha cambiato maggiormente volto. Il nuovo progetto affidato a Ruben Amorim è stato accompagnato da importanti investimenti sul mercato, ma i rossoneri hanno ancora bisogno di tempo per trovare i giusti equilibri. Le prime cinque giornate hanno comunque regalato segnali positivi: il Milan è ancora imbattuto, con 10 gol fatti e appena 4 subiti.

Dopo una stagione chiusa fuori dalla Champions League, i rossoneri vogliono tornare subito competitivi e i bookmaker continuano a considerare il Diavolo tra le principali candidate alla conquista dello scudetto, come confermano le quote Milan vincente Serie A.

Quote MILAN vincente Serie A 2026/27 10.00 info 15.00 info 9.00 info 9.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote vincente Serie A 2026/27: le outsider

Alle spalle delle principali favorite, i bookmaker individuano nel Como la prima possibile outsider nella corsa allo Scudetto. Gli uomini di Fabregas stanno confermando quanto di buono mostrato nella scorsa stagione e, dopo 10 punti nelle prime 5 gare, si candidano a un ruolo da protagonisti anche quest'anno. Un rendimento che si riflette anche nelle quote, con quella relativa alla vittoria finale scesa fino a circa 15,00.

Subito dopo i lariani troviamo il Napoli di Allegri. Due sconfitte preoccupanti contro Como e Inter, prima della reazione arrivata in casa contro il Bologna. I soli sette punti conquistati nelle prime quattro giornate, però, pesano anche sulle valutazioni dei bookmaker: la quota per il trionfo degli azzurri è infatti salita fino a 20,00. Dietro c'è invece la nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Dopo un ottimo avvio, le tre sconfitte contro Roma, Cagliari e Juventus hanno però ridimensionato le ambizioni della Dea, con la quota Scudetto salita fino a 80,00.

Discorso a parte per la Lazio, con ben 13 punti dopo le prime cinque giornate. Partita inevitabilmente molto indietro nelle gerarchie iniziali, la squadra di Gennaro Gattuso sta sorprendendo per rendimento e continuità e ha già iniziato a scalare posizioni. Un eventuale trionfo biancoceleste è ora proposto a circa 70.00.

FAQ sulle quote vincente Serie A

1 - Dove si trovano le quote vincente Serie A sui bookmakers?

Le quote vincente Serie A si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del campionato, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione “Calcio” o “Serie A” nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l'opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per lo Scudetto 2027?

La squadra favorita per lo Scudetto 2027 varia in base alle prestazioni della squadra nel campionato in corso e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori. In questo momento, i principali bookmaker offrono quote e analisi sulle squadre più forti della Serie A. Per le quote la squadra favorita attuale è l'Inter, considerata dai bookmaker come la squadra più quotata per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Serie A presenti all'interno della sezione antepost dedicata?

Nella sezione antepost Serie A dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore del campionato. Oltre alle "Quote vincente Serie A", troviamo:

Quote retrocessione: per le squadre che potrebbero scendere in Serie B;

Quote testa a testa: che confrontano due squadre e scommettono su chi avrà il miglior piazzamento;

Quote qualificazioni in Champions League: per le squadre che potrebbero raggiungere le prime quattro posizioni;

Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nella stagione.

Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti della Serie A.