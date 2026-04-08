Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Il Crystal Palace ospita la Fiorentina nella gara d'andata dei quarti di finale di Conference League. Nonostante il recente percorso europeo dei viola - con due finali e una semifinale nelle ultime tre edizioni - la squadra italiana si presenterà a questo primo confronto da sfavorita. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina.
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|17.11
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|fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1.
Nonostante le difficoltà complessive della stagione, tra gli scommettitori sembra esserci comunque una moderata fiducia nella squadra di Vanoli, soprattutto alla luce delle prestazioni più recenti. I viola arrivano infatti alla trasferta inglese in un buon momento di forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite.
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Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Crystal Palace-Fiorentina è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso emerge uno scenario piuttosto aperto.
Nonostante le quote siano leggermente dalla parte del Crystal Palace, la partita viene comunque vista come una sfida piuttosto equilibrata. I multi-esiti più giocati, infatti, coprono risultati favorevoli a entrambe le squadre, segno che gli scommettitori non escludono né un successo degli inglesi né un possibile colpo esterno della Fiorentina. In altre parole, ci si aspetta una gara combattuta e incerta, in cui l'equilibrio potrebbe restare protagonista fino al fischio finale.
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