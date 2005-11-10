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Nuovo acquisto per il Crystal Palace: dopo essersi svincolato, arriva Mingueza

Nuovo acquisto per il Crystal Palace: dopo essersi svincolato, arriva Mingueza TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:26Calcio estero
Nuovo colpo per il Crystal Palace: arriva lo svincolato Oscar Mingueza, per il difensore spagnolo contratto quadriennale.

Dopo essersi svincolato dal Celta Vigo, Oscar Mingueza ha già trovato una nuova squadra: il difensore ha firmato per il Crystal Palace e ripartirà dalla Premier League, per molti il campionato più bello del mondo. Per il classe '99 contratto fino al 2030.

Il comunicato del Crystal Palace

"Il Crystal Palace è lieto di annunciare l'ingaggio di Óscar Mingueza con un contratto quadriennale. Il difensore spagnolo arriva dal Celta Vigo a parametro zero e diventa il primo acquisto estivo del nuovo allenatore Pierre Sage. Giocatore versatile, Mingueza può ricoprire qualsiasi ruolo nella linea difensiva. Il ventisettenne nazionale spagnolo ha collezionato quattro presenze con la maglia della nazionale maggiore, partendo titolare nella finale della UEFA Nations League del 2025. Nato in Catalogna, Mingueza ha fatto carriera nella prestigiosa accademia La Masia di Barcellona. Ha esordito in prima squadra con il club nel 2020, vincendo la Copa del Rey l'anno successivo, e ha collezionato 66 presenze prima di trasferirsi al Celta Vigo nel 2022. Mingueza vanta una vasta esperienza europea ed è stato inserito nella squadra ideale della UEFA Europa League 2025/26 dopo aver aiutato il Celta Vigo a raggiungere i quarti di finale".

Le parole del presidente del Crystal Palace e di Mingueza

Il presidente Steve Parish ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto nel club a un giocatore della qualità e del carattere di Óscar. Il suo curriculum parla da sé, con esperienza ai massimi livelli sia a livello di club che di nazionale. Crediamo che si integrerà benissimo nel Crystal Palace".

Mingueza ha invece raccontato le sue sensazioni: "Sono davvero entusiasta di essere qui. È un onore unirmi al Crystal Palace e non vedo l'ora di vedervi a Selhurst Park. Tutti al Palace desiderano dare il benvenuto a Óscar nel sud di Londra e augurargli il meglio per la sua carriera in maglia rossoblù".

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