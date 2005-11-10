Quote risultato esatto Inter-Shakhtar
Lorenzo Zoppi
Dopo la pesante sconfitta casalinga rimediata nell'ultimo impegno di Champions League, l'Inter torna in campo a San Siro per una sfida cruciale per il prosieguo della stagione. Alle 21:00, davanti al proprio pubblico, i nerazzurri ospitano lo Shakhtar Donetsk, avversario tutt'altro che semplice: gli ucraini sono ancora imbattuti e arrivano all'appuntamento forti di sei vittorie consecutive in tutte le competizioni.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Shakhtar, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Shakhtar. L'esito scelto tiene conto dell'ottima vena realizzativa dell'Inter in questo avvio di stagione, ma anche delle difficoltà difensive mostrate dai nerazzurri, spesso vulnerabili alle ripartenze avversarie. Due aspetti che potrebbero incidere sul risultato finale.
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|fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 2.350 euro, col 25% sul primo deposito
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Quote risultato esatto Inter-Shakhtar, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Shakhtar più giocato online: si tratta della vittoria dei nerazzurri per 3-0.
A spingere gli scommettitori verso questo esito potrebbe essere soprattutto il bilancio dei precedenti disputati a San Siro. Nonostante le difficoltà mostrate dai nerazzurri in fase difensiva - testimoniate dai 15 gol subiti nelle prime 9 partite stagionali - c'è un dato che sembra alimentare la fiducia in un successo senza reti al passivo: lo Shakhtar Donetsk, nelle tre trasferte milanesi degli ultimi anni, non è mai riuscito a trovare la via del gol. Gli ucraini hanno inoltre incassato complessivamente 7 reti in queste sfide, confermando le difficoltà incontrate contro l'Inter nel fortino nerazzurro.
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