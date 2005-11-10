Dopo la pesante sconfitta casalinga rimediata nell'ultimo impegno di Champions League, l'Inter torna in campo a San Siro per una sfida cruciale per il prosieguo della stagione. Alle 21:00, davanti al proprio pubblico, i nerazzurri ospitano lo Shakhtar Donetsk, avversario tutt'altro che semplice: gli ucraini sono ancora imbattuti e arrivano all'appuntamento forti di sei vittorie consecutive in tutte le competizioni.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Shakhtar, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Shakhtar. L'esito scelto tiene conto dell'ottima vena realizzativa dell'Inter in questo avvio di stagione, ma anche delle difficoltà difensive mostrate dai nerazzurri, spesso vulnerabili alle ripartenze avversarie. Due aspetti che potrebbero incidere sul risultato finale.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Shakhtar: 3-1 9.50 info 9.25 info 10.00 info 9.75 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 2.350 euro, col 25% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Inter-Shakhtar, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Shakhtar più giocato online: si tratta della vittoria dei nerazzurri per 3-0.

A spingere gli scommettitori verso questo esito potrebbe essere soprattutto il bilancio dei precedenti disputati a San Siro. Nonostante le difficoltà mostrate dai nerazzurri in fase difensiva - testimoniate dai 15 gol subiti nelle prime 9 partite stagionali - c'è un dato che sembra alimentare la fiducia in un successo senza reti al passivo: lo Shakhtar Donetsk, nelle tre trasferte milanesi degli ultimi anni, non è mai riuscito a trovare la via del gol. Gli ucraini hanno inoltre incassato complessivamente 7 reti in queste sfide, confermando le difficoltà incontrate contro l'Inter nel fortino nerazzurro.

Pronostico risultato esatto Inter-Shakhtar: 3-0 10.75 info 9.40 info 9.40 info 9.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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