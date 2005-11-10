Quote risultato esatto Como-Juventus
Lorenzo Zoppi
Reduce entrambe dalle fatiche europee, Como e Juventus si affrontano domenica sera alle 20:45 in una delle sfide più attese della tredicesima giornata di Serie A. I lariani stanno vivendo un momento di grande forma, soprattutto tra le mura amiche, dove hanno conquistato sette vittorie nelle otto gare disputate dall'inizio della stagione. I bianconeri, invece, cercano continuità in campionato dopo aver raccolto sette punti nelle ultime tre giornate.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Como-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Como-Juventus.
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|6.80
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|7.00
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|fino a 2.003 euro, col 50% sul primo deposito
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|fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 1.450 euro, con 600€ senza deposito
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Quote risultato esatto Como-Juventus, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Como-Juventus più giocato online. A raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei lariani per 2-1.
Gli scommettitori dimostrano dunque grande fiducia nella squadra di Fabregas, forte di un rendimento quasi impeccabile davanti al proprio pubblico. A sostenere questa scelta ci sono anche i precedenti più recenti: il Como ha infatti vinto entrambe le ultime due sfide disputate contro la Juventus.
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