Reduce entrambe dalle fatiche europee, Como e Juventus si affrontano domenica sera alle 20:45 in una delle sfide più attese della tredicesima giornata di Serie A. I lariani stanno vivendo un momento di grande forma, soprattutto tra le mura amiche, dove hanno conquistato sette vittorie nelle otto gare disputate dall'inizio della stagione. I bianconeri, invece, cercano continuità in campionato dopo aver raccolto sette punti nelle ultime tre giornate.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Como-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Como-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Como-Juventus: 1-1 7.00 info 6.80 info 7.00 info 6.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.003 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 1.450 euro, con 600€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Como-Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Como-Juventus più giocato online. A raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei lariani per 2-1.

Gli scommettitori dimostrano dunque grande fiducia nella squadra di Fabregas, forte di un rendimento quasi impeccabile davanti al proprio pubblico. A sostenere questa scelta ci sono anche i precedenti più recenti: il Como ha infatti vinto entrambe le ultime due sfide disputate contro la Juventus.

Pronostico risultato esatto Como-Juventus: 2-1 8.50 info 8.40 info 8.40 info 8.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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