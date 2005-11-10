La tredicesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Cagliari e Milan. I rossoblù sono a caccia di punti preziosi per lasciarsi alle spalle il momento negativo, mentre i rossoneri puntano a dare continuità ai propri risultati per restare agganciati al gruppo di testa. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 all'Unipol Domus.

Pronostico Cagliari-Milan quote

Nell'ultimo turno è arrivata la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per il Cagliari, protagonista di un periodo complicato che, tuttavia, si è sviluppato soprattutto lontano dalla Sardegna. Il rendimento dei rossoblù tra le mura amiche è infatti decisamente più positivo, con sette punti conquistati nelle ultime quattro gare casalinghe. Resta però il problema della scarsa incisività offensiva: appena tre le reti realizzate all'Unipol Domus dall'inizio della stagione.

Il Milan si presenta in Sardegna forte di tre vittorie consecutive in campionato, nelle quali ha messo a segno ben dieci gol. Il rendimento dei rossoneri è ancora più significativo se si considerano esclusivamente le gare disputate lontano da San Siro: la squadra è infatti imbattuta in trasferta dall'inizio della stagione, con un bilancio di dieci reti realizzate e sei subite in sei incontri.

E nelle quote Cagliari-Milan, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Cagliari-Milan: 2 1.70 info 1.68 info 1.71 info 1.66 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di mostrati il secondo consiglio, condividiamo una selezione di mercati ad alto valore elaborati dalla nostra AI. Lo strumento incrocia le quote dei bookmaker con la probabilità statistica di ciascun esito: se un operatore sottostima un evento, la nostra piattaforma rileva un'opportunità a Valore Atteso Positivo (+EV) e la segnala in tempo reale.

Nella tabella EV CARDS che vedi di seguito troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra, sotto le info sulla partita, trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità e EV: sotto ci sono 3 dati, la probabilità AI indica la percentuale che il nostro algoritmo assegna a quel mercato; la probabilità implicita, invece, è la percentuale che tale esito si verifichi secondo il bookmaker; l'EV, infine, indica il ROI previsto stimato dalla nostra AI;

* Migliore Quota: subito sotto si trova la miglior quota presente sul mercato in quel momento sulla giocata consigliata;

* Trend: come ultimo dato troviamo la percentuale di successo della giocata consigliata negli ultimi 10 match, in percentuale.

Cagliari Milan, i precedenti

Sono 95 i precedenti tra Cagliari e Milan, con un bilancio nettamente favorevole ai rossoneri: 55 vittorie del Diavolo contro le 10 dei sardi, mentre 30 sono i pareggi. Il divario si amplia ulteriormente se si guarda alla storia recente: nelle ultime 14 sfide, infatti, il Milan ha conquistato 10 successi, a fronte di tre pareggi e una sola vittoria rossoblù.

Un successo, quest'ultimo, arrivato però proprio nell'incrocio più recente tra le due squadre. Nella scorsa stagione, a San Siro, il Cagliari si impose per 1-2 grazie alle reti di Borrelli e Rodriguez, un risultato che contribuì a sancire l'esclusione del Milan dalla Champions League. L'ultimo successo rossonero coincide invece con l'ultima sfida disputata in Sardegna: uno 0-1 firmato da Rafael Leao.

C'è poi una statistica che conferma il particolare feeling del Milan con l'Unipol Domus: i rossoneri hanno vinto cinque delle ultime sei gare giocate in casa del Cagliari, con un pareggio a completare il bilancio. Inoltre, negli ultimi 26 anni, il Diavolo ha perso soltanto una volta in Sardegna.

Pronostico marcatore Cagliari-Milan

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Cagliari e Milan potrebbe esserci Christian Pulisic. L'americano sta ritrovando la condizione migliore e i numeri delle ultime uscite lo confermano: tre gol nelle ultime tre partite di campionato, che diventano sei considerando anche le due reti realizzate con la maglia della nazionale. In Serie A il suo bottino stagionale è già di cinque centri in nove presenze. La trasferta di Cagliari rappresenta dunque un'altra occasione per confermare il momento positivo e migliorare ulteriormente il proprio score.

E nelle quote Cagliari-Milan, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cagliari-Milan: PULISIC SEGNA 2.80 info 2.85 info 2.80 info 2.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Cagliari-Milan è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 30 novembre alle 20:45 all'Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori App Scommesse

- Quote Maggiorate

- Bonus senza Deposito

- Nuovi Siti Scommesse

- Siti Casinò online