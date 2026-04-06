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Quote risultato esatto Juventus Genoa

Quote risultato esatto Juventus GenoaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 10:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La 31esima giornata di Serie A mette di fronte Juventus e Genoa. Nonostante i recenti risultati positivi, i rossoblù di De Rossi non sono ancora certi della salvezza e ogni punto potrebbe rivelarsi determinante. Dall'altra parte, la Juventus di Spalletti, reduce da un periodo altalenante, non può più permettersi passi falsi se vuole rimanere in corsa per il quarto posto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Genoa, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Genoa.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Genoa: 2-1
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Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
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Quote risultato esatto Juventus-Genoa, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Genoa più giocato online. Si tratta della vittoria dei bianconeri per 1-0.

La scelta degli scommettitori potrebbe essere legata al fatto che la Juventus, nonostante un rendimento altalenante, resta favorita soprattutto per il fattore casa. Tuttavia, i bianconeri potrebbero incontrare delle difficoltà, considerando che allo Stadium hanno vinto solo 1 delle ultime 4 gare di campionato. Anche il rendimento esterno del Genoa gioca un ruolo importante nella scelta degli scommettitori. I rossoblù hanno ottenuto solo 1 vittoria nelle ultime 7 trasferte, con 3 pareggi e 3 sconfitte.

Pronostico risultato esatto Juventus-Genoa: 1-0
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Quote risultato esatto Juventus-Genoa, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Juventus-Genoa è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, dove i bianconeri dovrebbero però riuscire a spuntarla.

La Juventus può vantare infatti una tradizione molto positiva col Genoa, soprattutto in casa: i bianconeri non perdono a Torino contro i rossoblù dal 1991 e, negli ultimi 5 scontri diretti allo Stadium, hanno ottenuto 4 vittorie e un pareggio (0-0). Questo dominio storico sembra dare fiducia agli scommettitori, che credono in una vittoria della Juventus contro una squadra che, nonostante l'andamento negativo in trasferta, potrebbe comunque rendere la partita combattuta.

Juventus-Genoa quote risultato esatto: 1-0/2-0/2-1
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