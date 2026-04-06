Quote risultato esatto Juventus Genoa

La 31esima giornata di Serie A mette di fronte Juventus e Genoa. Nonostante i recenti risultati positivi, i rossoblù di De Rossi non sono ancora certi della salvezza e ogni punto potrebbe rivelarsi determinante. Dall'altra parte, la Juventus di Spalletti, reduce da un periodo altalenante, non può più permettersi passi falsi se vuole rimanere in corsa per il quarto posto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Genoa, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Genoa.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Genoa: 2-1 9.25 info 8.40 info 9.25 info 9.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus-Genoa, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria dei bianconeri per

La scelta degli scommettitori potrebbe essere legata al fatto che la Juventus, nonostante un rendimento altalenante, resta favorita soprattutto per il fattore casa. Tuttavia, i bianconeri potrebbero incontrare delle difficoltà, considerando che allo Stadium hanno vinto solo 1 delle ultime 4 gare di campionato. Anche il rendimento esterno del Genoa gioca un ruolo importante nella scelta degli scommettitori. I rossoblù hanno ottenuto solo 1 vittoria nelle ultime 7 trasferte, con 3 pareggi e 3 sconfitte.

Pronostico risultato esatto Juventus-Genoa: 1-0 5.75 info 5.80 info 5.90 info 5.80 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus-Genoa, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, dove i bianconeri dovrebbero però riuscire a spuntarla.

La Juventus può vantare infatti una tradizione molto positiva col Genoa, soprattutto in casa: i bianconeri non perdono a Torino contro i rossoblù dal 1991 e, negli ultimi 5 scontri diretti allo Stadium, hanno ottenuto 4 vittorie e un pareggio (0-0). Questo dominio storico sembra dare fiducia agli scommettitori, che credono in una vittoria della Juventus contro una squadra che, nonostante l'andamento negativo in trasferta, potrebbe comunque rendere la partita combattuta.

Juventus-Genoa quote risultato esatto: 1-0/2-0/2-1 1.97 info 2.33 info 2.40 info 2.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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