Quote passaggio turno Mondiali

Manca sempre meno al Mondiale 2026. L'11 giugno prenderà il via il torneo e intanto, dalla comparazione dei principali operatori, emergono già alcune tendenze chiare: in cima alle quote restano le grandi potenze del calcio mondiale come Spagna, Francia e Inghilterra, seguite da Argentina e Brasile.

Prima di entrare nel dettaglio, vi lasciamo una tabella con le quote passaggio turno Mondiali della Spagna.

Quote SPAGNA passaggio turno Mondiale 2026 1.01 info 1.01 info 1.01 info 1.01 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 3.007 euro, con 5€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Spagna passaggio turno Mondiali

Laparte nettamente favorita nel Gruppo H, dove affronterà Uruguay, Arabia Saudita e Capo Verde, ma si presenta anche come una delle principali candidate alla vittoria finale del torneo. Le Furie Rosse hanno già dominato il girone di qualificazione e possono contare su una rosa ricca di talento, con Yamal tra i protagonisti più attesi: elementi che lasciano intravedere un percorso fino alle fasi più avanzate. Il passaggio del turno dei campioni d'Europa in carica è infatti proposto a circa

Quote passaggio turno Mondiali Inghilterra

L'di Thomas Tuchel arriva in America con l'obiettivo di interrompere un lungo digiuno di successi internazionali. I Tre Leoni possono contare su una rosa che unisce talenti giovane ed esperienza internazionale e partono infatti tra i grandi favoriti nel Gruppo L, dove dovranno affrontare Croazia, Ghana e Panama. La conferma arriva anche dalle quote aggiornate sul

Quote INGHILTERRA passaggio turno Mondiale 2026 1.01 info 1.01 info 1.01 info 1.01 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Francia passaggio turno Mondiali

Guardando leai Mondiali 2026, i Bleus si confermano i grandi favoriti del Gruppo I. La squadra di Deschamps affronterà Norvegia, Senegal e Iraq in un girone tutt'altro che semplice, ma che allo stesso tempo mette in evidenza la qualità della rosa a disposizione. Finalisti nell'ultima edizione e campioni del mondo nel 2018, laresta inevitabilmente tra le principali candidate a recitare un ruolo da protagonista anche in questa competizione.

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Quote passaggio turno Mondiali 2026: le altre favorite

Oltre alle nazionali già citate, non mancano altre candidate a recitare un ruolo da protagoniste nella rassegna iridata, a partire dalle due big sudamericane:

I campioni del mondo in carica hanno chiuso al primo posto il girone di qualificazione sudamericano e nel Gruppo J se la vedranno con Austria, Algeria e Giordania. Un raggruppamento nel complesso abbordabile, come confermano anche le quote passaggio turno dell'Argentina, offerte intorno a 1,03.

Il Brasile, forte di una tradizione calcistica unica e desideroso di riscatto dopo la delusione dell'ultimo Mondiale in Qatar, punta a tornare fino in fondo alla competizione. Guidata da Carlo Ancelotti in panchina, la selecao affronterà Scozia, Haiti e Marocco nel Gruppo C. Anche in questo caso le quote sono chiare: il passaggio turno del Brasile è proposto a circa 1.05, a testimonianza di un netto favore del pronostico.

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