Quote passaggio turno Mondiali
Manca sempre meno al Mondiale 2026. L'11 giugno prenderà il via il torneo e intanto, dalla comparazione dei principali operatori, emergono già alcune tendenze chiare: in cima alle quote restano le grandi potenze del calcio mondiale come Spagna, Francia e Inghilterra, seguite da Argentina e Brasile.
Prima di entrare nel dettaglio, vi lasciamo una tabella con le quote passaggio turno Mondiali della Spagna.
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 3.007 euro, con 5€ senza deposito
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|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
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|fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID
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Quote Spagna passaggio turno Mondiali
La Spagna parte nettamente favorita nel Gruppo H, dove affronterà Uruguay, Arabia Saudita e Capo Verde, ma si presenta anche come una delle principali candidate alla vittoria finale del torneo. Le Furie Rosse hanno già dominato il girone di qualificazione e possono contare su una rosa ricca di talento, con Yamal tra i protagonisti più attesi: elementi che lasciano intravedere un percorso fino alle fasi più avanzate. Il passaggio del turno dei campioni d'Europa in carica è infatti proposto a circa 1,01.
Quote passaggio turno Mondiali Inghilterra
L'Inghilterra di Thomas Tuchel arriva in America con l'obiettivo di interrompere un lungo digiuno di successi internazionali. I Tre Leoni possono contare su una rosa che unisce talenti giovane ed esperienza internazionale e partono infatti tra i grandi favoriti nel Gruppo L, dove dovranno affrontare Croazia, Ghana e Panama. La conferma arriva anche dalle quote aggiornate sul passaggio turno dell'Inghilterra.
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Quote Francia passaggio turno Mondiali
Guardando le quote passaggio del turno della Francia ai Mondiali 2026, i Bleus si confermano i grandi favoriti del Gruppo I. La squadra di Deschamps affronterà Norvegia, Senegal e Iraq in un girone tutt'altro che semplice, ma che allo stesso tempo mette in evidenza la qualità della rosa a disposizione. Finalisti nell'ultima edizione e campioni del mondo nel 2018, la Francia resta inevitabilmente tra le principali candidate a recitare un ruolo da protagonista anche in questa competizione.
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Quote passaggio turno Mondiali 2026: le altre favorite
Oltre alle nazionali già citate, non mancano altre candidate a recitare un ruolo da protagoniste nella rassegna iridata, a partire dalle due big sudamericane: Argentina e Brasile.
I campioni del mondo in carica hanno chiuso al primo posto il girone di qualificazione sudamericano e nel Gruppo J se la vedranno con Austria, Algeria e Giordania. Un raggruppamento nel complesso abbordabile, come confermano anche le quote passaggio turno dell'Argentina, offerte intorno a 1,03.
Il Brasile, forte di una tradizione calcistica unica e desideroso di riscatto dopo la delusione dell'ultimo Mondiale in Qatar, punta a tornare fino in fondo alla competizione. Guidata da Carlo Ancelotti in panchina, la selecao affronterà Scozia, Haiti e Marocco nel Gruppo C. Anche in questo caso le quote sono chiare: il passaggio turno del Brasile è proposto a circa 1.05, a testimonianza di un netto favore del pronostico.
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