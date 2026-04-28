Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote passaggio turno Mondiali

Quote passaggio turno MondialiTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 18:20Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

Manca sempre meno al Mondiale 2026. L'11 giugno prenderà il via il torneo e intanto, dalla comparazione dei principali operatori, emergono già alcune tendenze chiare: in cima alle quote restano le grandi potenze del calcio mondiale come Spagna, Francia e Inghilterra, seguite da Argentina e Brasile.

Prima di entrare nel dettaglio, vi lasciamo una tabella con le quote passaggio turno Mondiali della Spagna.

Quote SPAGNA passaggio turno Mondiale 2026
vincitu1.01info
eurobet1.01info
netbet1.01info
starcasino1.01info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
vincitufino a 3.200 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
eurobetfino a 3.007 euro, con 5€ senza depositoinfo
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
starcasinofino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPIDinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote Spagna passaggio turno Mondiali


La Spagna parte nettamente favorita nel Gruppo H, dove affronterà Uruguay, Arabia Saudita e Capo Verde, ma si presenta anche come una delle principali candidate alla vittoria finale del torneo. Le Furie Rosse hanno già dominato il girone di qualificazione e possono contare su una rosa ricca di talento, con Yamal tra i protagonisti più attesi: elementi che lasciano intravedere un percorso fino alle fasi più avanzate. Il passaggio del turno dei campioni d'Europa in carica è infatti proposto a circa 1,01.

Quote passaggio turno Mondiali Inghilterra


L'Inghilterra di Thomas Tuchel arriva in America con l'obiettivo di interrompere un lungo digiuno di successi internazionali. I Tre Leoni possono contare su una rosa che unisce talenti giovane ed esperienza internazionale e partono infatti tra i grandi favoriti nel Gruppo L, dove dovranno affrontare Croazia, Ghana e Panama. La conferma arriva anche dalle quote aggiornate sul passaggio turno dell'Inghilterra.

Quote INGHILTERRA passaggio turno Mondiale 2026
snai1.01info
netwin1.01info
betflag1.01info
admiralbet1.01info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote Francia passaggio turno Mondiali


Guardando le quote passaggio del turno della Francia ai Mondiali 2026, i Bleus si confermano i grandi favoriti del Gruppo I. La squadra di Deschamps affronterà Norvegia, Senegal e Iraq in un girone tutt'altro che semplice, ma che allo stesso tempo mette in evidenza la qualità della rosa a disposizione. Finalisti nell'ultima edizione e campioni del mondo nel 2018, la Francia resta inevitabilmente tra le principali candidate a recitare un ruolo da protagonista anche in questa competizione.

Quote FRANCIA passaggio turno Mondiale 2026
planetwin3651.01info
bwin1.01info
marathonbet1.01info
goldbet1.01info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote passaggio turno Mondiali 2026: le altre favorite


Oltre alle nazionali già citate, non mancano altre candidate a recitare un ruolo da protagoniste nella rassegna iridata, a partire dalle due big sudamericane: Argentina e Brasile.

I campioni del mondo in carica hanno chiuso al primo posto il girone di qualificazione sudamericano e nel Gruppo J se la vedranno con Austria, Algeria e Giordania. Un raggruppamento nel complesso abbordabile, come confermano anche le quote passaggio turno dell'Argentina, offerte intorno a 1,03.

Il Brasile, forte di una tradizione calcistica unica e desideroso di riscatto dopo la delusione dell'ultimo Mondiale in Qatar, punta a tornare fino in fondo alla competizione. Guidata da Carlo Ancelotti in panchina, la selecao affronterà Scozia, Haiti e Marocco nel Gruppo C. Anche in questo caso le quote sono chiare: il passaggio turno del Brasile è proposto a circa 1.05, a testimonianza di un netto favore del pronostico.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus Betsson
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia... Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
La fake news che illude i tifosi azzurri. No, The Athletic non ha mai scritto di... La fake news che illude i tifosi azzurri. No, The Athletic non ha mai scritto di un super playoff Mondiale
Il Punjab FC parla italiano, il DT Cristaldi: "Obiettivo Mondiale 2038: vi racconto... Il Punjab FC parla italiano, il DT Cristaldi: "Obiettivo Mondiale 2038: vi racconto il calcio in India"
Altre notizie Quote Antepost
Quote passaggio turno Mondiali Quote passaggio turno Mondiali
Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
Quote vincente Mondiali, i favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo Quote vincente Mondiali, i favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo
Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
Quote prossimo CT Italia: Conte in pole, Guardiola in ascesa Quote prossimo CT Italia: Conte in pole, Guardiola in ascesa
Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale? Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
Quote calciomercato Juventus Frattesi, ritorno di fiamma bianconero? Quote calciomercato Juventus Frattesi, ritorno di fiamma bianconero?
Quote calciomercato Inter Carnesecchi, sarà lui il dopo-Sommer? Quote calciomercato Inter Carnesecchi, sarà lui il dopo-Sommer?