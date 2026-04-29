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Quote Capocannoniere Mondiali

Quote Capocannoniere MondialiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:51Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

Il conto alla rovescia verso il Mondiale 2026 è già iniziato, e come da tradizione uno dei temi più affascinanti riguarda la corsa al titolo di capocannoniere. A fornire una prima gerarchia, ancora prima del campo, sono le quote dei bookmakers, che fotografano favoriti e outsider. In prima fila troviamo bomber di livello assoluto come Kylian Mbappe ed Harry Kane, affiancati da nomi consolidati come Erling Haaland. Di seguito il dettaglio con le quote Capocannoniere Mondiali aggiornate.

Quota Mbappe vincente Capocannoniere Mondiale


Tra i favoriti per il titolo di capocannoniere del Mondiale 2026 spicca Kylian Mbappé, la cui candidatura è rafforzata dalla qualità della Nazionale francese, una delle squadre più complete e accreditate per arrivare fino in fondo. La stella del Real Madrid ha già vinto la classifica marcatori al Mondiale 2022 con 8 reti e, in sole due partecipazioni, ha raggiunto quota 12 gol complessivi: numeri che lo avvicinano al record assoluto di Miroslav Klose (16) e lo rendono uno dei principali candidati non solo al titolo di capocannoniere, ma anche a riscrivere la storia del torneo.

Quote MBAPPE Capocannoniere Mondiali 2026

Quota Kane vincente Capocannoniere Mondiale


Il bomber inglese Harry Kane sta disputando una stagione semplicemente straordinaria ed è sempre più vicino alla conquista della Scarpa d'Oro: 33 gol in campionato e ben 54 reti in 46 partite stagionali, numeri da capogiro che lo candidano a grande protagonista anche al Mondiale 2026. La sua capacità realizzativa, unita alla solidità della Nazionale inglese - pronta a giocarsi un ruolo di primo piano nel torneo - rende Kane uno dei nomi più credibili nella corsa al titolo di Capocannoniere.

Quote KANE Capocannoniere Mondiali 2026

Quota Haaland vincente Capocannoniere Mondiale


Guardando alle quote dei bookmakers, tra i favoriti spunta anche Erling Haaland. Il bomber del Manchester City, pur non vivendo la miglior stagione della sua carriera, ha comunque messo insieme 24 gol in Premier League e 35 complessivi stagionali. Numeri importanti che diventano addirittura migliori quando indossa la maglia della Nazionale: nonostante la Norvegia non sia tra le grandi favorite, nelle 8 partite di qualificazione il classe 2000 ha segnato ben 16 reti, confermando una media realizzativa straordinaria. Statistiche che lo candidano a un ruolo da protagonista anche al Mondiale 2026, il primo della sua carriera.

Quote HAALAND Capocannoniere Mondiali 2026

Quota vincente Capocannoniere Mondiale: gli outsider


Se i riflettori sono puntati sui grandi favoriti, la corsa al titolo di capocannoniere del Mondiale 2026 potrebbe regalare sorprese grazie a una serie di outsider pronti a inserirsi nella lotta. Tra questi spicca Lamine Yamal, una delle stelle più attese e già trascinatore della Spagna, tra le favorite per la vittoria finale. Subito dopo non può che esserci Lionel Messi che, pur non avendo ancora confermato la sua partecipazione, potrebbe puntare a migliorare il suo bottino di 13 gol ai Mondiali e ad avvicinare il record di Miroslav Klose (16).

Tra le altre suggestioni emergono Vinicius Jr, stella del Brasile guidato da Carlo Ancelotti, e l'intramontabile Cristiano Ronaldo, che nei grandi palcoscenici resta sempre una minaccia. Attenzione anche al Pallone d'Oro Ousmane Dembélé e a Lautaro Martínez, primo riferimento del calcio italiano nella corsa al titolo di capocannoniere del Mondiale FIFA 2026.

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