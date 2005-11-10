Da 0-4 a 4-4. Stavolta le italiane in Champions vincono tutte, nella storia è successo solo tre volte

Da 0-4 a 4-4. Un pareggio raggiunto nel giro di una settimana che per le italiane vale quanto una vittoria. Dopo il mortificante ruolino di marcia della scorsa settimana, il nostro calcio rialza la testa in Champions League e dopo quattro sconfitte in altrettante gare - un dato storico senza precedenti - nella due giorni europea appena finita in archivio centra quattro vittorie nel medesimo numero di gare disputate.

Le squadre italiane rialzano la testa

L'immediata riscossa, dunque, arriva per mano dell'Inter, l'ultima in ordine di tempo a scendere in campo, che supera di misura lo Shakhtar Donetsk nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Bastoni. Poche ore prima, è stato il Como delle meraviglie - reduce dal ko in Olanda col Feyenoord - a smantellare letteralmente il Manchester United con 4 gol e una prestazione super di Nico Paz e compagni. Martedì sera, invece, erano state Napoli e Roma ad aprire le danze a suon di gol e vittorie, rispettivamente contro Bodo e Slovan Bratislava.

4 vittorie su 4, i precedenti

Il 4 su 4 delle squadre italiane nello stesso turno di Champions League si è verificato pochissime volte nella storia della coppa, per la precisione due. Nell'ottobre del 2018, quando nel secondo turno della fase a gironi arrivarono le vittorie della Juventus (3-0 sullo Young Boys), della Roma (5-0 contro il Viktoria Plzen), dell'Inter (2-1 sul campo del PSV Eindhoven) e del Napoli (1-0 al San Paolo contro il Liverpool). E poi nel novembre 2005, stavolta nel quinto turno della fase a gironi, con il quadruplo successo a firma della Juventus (1-0 sul Club Brugge), dall'Inter (4-0 contro l'Artmedia Bratislava), dal Milan (con il poker di Shevchenko nel 4-0 in casa del Fenerbahce) e dall'Udinese (2-1 sul Panathinaikos).