-1 al derby di Milano: occasione unica per Eriksen. Per il danese è già un bivio per la stagione

Christian Eriksen è di fronte all'ennesimo bivio nella sua avventura all'Inter. Il centrocampista danese, che ha fatto benissimo in Nazionale, si gioca una maglia da titolare per il derby di Milano e dopo le sue parole sullo scarso utilizzo in nerazzurro adesso vuole diventare protagonista. Come riportato dal Corriere della Sera Conte per lui ha cambiato il modulo, lo ha inserito nella sua naturale posizione di trequartista. Il tecnico viene frettolosamente condannato per non essere riuscito ancora valorizzare il danese. Un giudizio sommario, perché Conte di spazio ne ha concesso e non poco. Il derby sarà un'occasione per Eriksen, serve un cambio di passo, per diventare un punto fermo della nuova Inter.