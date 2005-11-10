Ed è 5 su 5: Marcus Thuram ancora in gol contro il 'suo' Parma, i precedenti

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Ed è 5 su 5: Marcus Thuram ancora in gol contro il 'suo' Parma, i precedentiTMW
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Simone Lorini
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10.10.2026 18:40Serie A
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Con il gol del 3-0 nella sfida di San Siro contro il Parma, il goleador nerazzurro Marcus Thuram si conferma bestia nerissima per la squadra della sua città: l'attaccante francese è nato proprio in Emilia, visto che all'epoca il padre Lilian era una colonna della squadra gialloblù. Questo non ha impedito al figlio di creare un rapporto specialissimo con la squadra di Gilardino: con quello di oggi sono cinque gol in cinque partite e Thuram è andato a segno in tutte.
Questi i quattro precedenti:
6 dicembre 2024 – Inter-Parma 3-1 (San Siro)
Thuram (67’) 3-0
5 aprile 2025 – Parma-Inter 2-2 (Tardini)
Thuram (45’) 0-2
7 gennaio 2026 – Parma-Inter 0-2 (Tardini)
Thuram (90’+8 / 98’) 0-2
3 maggio 2026 – Inter-Parma 2-0 (San Siro)
Thuram (45’+1) 1-0
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