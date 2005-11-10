Ufficiale Dopo 6 anni il Sassuolo Primavera saluta Bigica: c'è la risoluzione consensuale

Dopo sei stagioni ricche di successi, si è chiusa l'avventura di Emiliano Bigica sulla panchina della Primavera del Sassuolo. Il club neroverde ha infatti annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico, protagonista della conquista dello storico Scudetto Primavera e della Supercoppa nella stagione 2023/24.

Questa la nota comparsa sul sito ufficiale:

"Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Primavera Emiliano Bigica.

Bigica arriva a Sassuolo nell’agosto del 2020, e grazie al suo contributo in queste 6 stagioni la Primavera neroverde si è affermata ad alti livelli nel Campionato Primavera 1, diventando punto di riferimento per tanti giovani cresciuti nel settore giovanile neroverde e che adesso calcano i campi delle migliori squadre europee. Non solo creazione di talento, perchè sotto la guida del tecnico barese il Sassuolo ha conquistato nella stagione 23/24 uno storico Scudetto Primavera e la Supercoppa Primavera, prima di portare i colori neroverdi ad esordire in UEFA Youth Legue, la maggiore competizione giovanile europea.

La società desidera ringraziare il tecnico per la professionalità e il lavoro svolto durante il suo periodo in neroverde, augurandogli le migliori fortune umane e professionali".