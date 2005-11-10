Abodi "bacchetta" le italiane in Champions, con la Francia a San Siro: le top news delle 13

"C'è una competitività molto spinta ed evidentemente, al di là del nostro livello, c'è quello degli altri che cresce. Noi non arretriamo, ma gli altri vanno più velocemente di noi". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del Paladino d'Oro alla Camera dei Deputati dopo la prima parte della giornata di Champions che ha visto i ko di Inter e Napoli. "Mi auguro che i nostri club facciano un'analisi per capire le ragioni di questo, perché è evidente che per noi la nazionale è l'elemento principale ed è un indicatore del movimento non secondario - ha aggiunto mettendo in relazione la ripartenza azzurra sotto il ct Mancini e il percorso difficoltoso delle squadre italiane in Europa - Ringraziamo infatti Mancini per quello che sta provando a ricostruire. Ma giornate come quelle di ieri sono critiche nel senso che devono far crescere, è impensabile che non possiamo competere al più alto livello con i nostri club".

L'Italia torna a giocare a San Siro, un anno dopo l'ultima volta, sconfitta per 4-1 contro la Norvegia. L'occasione è la gara di Nations League contro la Francia in programma giovedì 12 novembre alle 20.45. Di seguito la nota della FIGC: "Luci azzurre a San Siro, che a distanza di due anni tornerà ad ospitare una delle sfide più affascinanti del calcio europeo e mondiale. Sono in vendita i biglietti per Italia-Francia, ultimo incontro casalingo per la Nazionale nel girone di UEFA Nations League in programma giovedì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. I tagliandi possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.

Il ritorno nello stadio che è stato suo per due stagioni è costretto a slittare, ma al momento non è nemmeno certo quando Moise Kean rientrerà in campo. L'attaccante del Como salterà la sfida di Champions League contro il Feyenoord a causa dei persistenti problemi alla tibia, che avevano già segnato il finale della scorsa stagione da giocatore viola. E secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, il classe 2000 mancherà anche nel big match di domenica contro la Fiorentina. Stando a quanto riferito, inoltre, si parlerebbe di uno stop stimato tra le 2 e le 3 settimane. Questa situazione lascia Moise Kean in forte dubbio anche per il successivo impegno europeo in programma dopo la trasferta di Firenze, ovvero la prestigiosa sfida di Champions League contro il Manchester United.

Seduta di rifinitura alla Continassa per la Juventus che domani sera affronterà il Celta Vigo nella seconda giornata di Europa League. Dopo il 5-0 al NEC nella gara di esordio nella competizione europea i bianconeri andranno a caccia del bis, per proseguire nel migliore dei modi il cammino in campo internazionale, con Luciano Spalletti che ha diretto l'allenamento prima della partenza per la Spagna. Zeki Celik non ha lavorato con il resto del gruppo ed è quindi in dubbio per la gara di domani, mentre Jeremie Boga, dopo un iniziale lavoro individuale si è unito al resto del gruppo.

L'AIA ha reso noti gli arbitri della 7ª giornata di Serie A. Si parte venerdì con l'anticipo Frosinone-Sassuolo che sarà diretto da Marchetti. Doveri è l'arbitro scelto per Bologna-Inter, mentre i big match di domenica, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio saranno dirette rispettivamente da Chiffi e Massa.