Addio di De Rossi: la Roma smentisce la versione del capitano

La Roma smentisce la versione di Daniele De Rossi, quella emersa questa mattina tramite alcuni audio whatsapp in cui il capitano giallorosso ricostruiva la vicenda e sottolineava l'inadeguatezza del club giallorosso nel gestire la trattativa per il rinnovo del contratto.

Non è vero che quello di lunedì era il primo incontro - La Roma, si legge su 'Gazzetta.it', smentisce innanzitutto che quello di lunedì fosse stato il primo summit per parlare del futuro di De Rossi: le parti si erano già incontrate in tre circostanze e in tutte le occasioni il club informava il capitano sulle idee per il futuro e sulla necessità di aumentare l'intensità del lavoro a Trigoria. E già dai primi incontri ha prospettato a De Rossi ipotesi diverse rispetto a quelle di un proseguimento della sua carriera da giocatore.

Non è vero il dietrofront - Smentito anche che nel colloquio di lunedì la Roma abbia fatto un passo indietro dopo che il giocatore aveva parlato della possibilità di un contratto a gettone. Nel contatto telefonico tra Fienga e De Rossi, dopo il confronto mattutino, sarebbe stato riportato solo il ringraziamento del presidente Pallotta. E la possibilità di aiutare lo stesso calciatore qualora decidesse di proseguire la sua carriera in MLS, essendoci tra i soci del club alcuni azionisti di società americane.