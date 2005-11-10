ADL apre alla cessione del Napoli, Inter e Thuram a lavoro per il rinnovo: le top news delle 13

Due miliardi di euro. È la cifra indicata da Aurelio De Laurentiis, secondo la Repubblica per una possibile cessione del Napoli. E resta un interlocutore privilegiato: Matt Rizzetta, imprenditore americano da tempo interessato alla società azzurra, avrebbe incontrato nelle ultime ore dal presidente. La cordata statunitense, però, si fermerebbe per il momento a una valutazione da circa 1,3 miliardi. I contatti tra le parti vanno avanti da mesi e avevano già conosciuto una brusca frenata in primavera. A spiegare la richiesta da 2 miliardi ci sono anche i progetti infrastrutturali del club. De Laurentiis continua infatti a lavorare sull’ipotesi di un nuovo stadio di proprietà a San Giovanni a Teduccio e su un centro sportivo a Qualiano, due operazioni che nella sua valutazione aumenterebbero il patrimonio del Napoli. L’intesa economica è ancora lontana, ma rispetto a qualche mese fa sembra esservi una novità sostanziale: il Napoli non è più soltanto oggetto di indiscrezioni, ADL si è seduto al tavolo.

L’Inter e Marcus Thuram sono al lavoro per il rinnovo. L'attuale accordo tra l'attaccante francese e il club nerazzurro è in scadenza il 30 giugno 2028 e per evitare di arrivare troppo a ridosso dalla scadenza le parti hanno iniziato a parlare del prolungamento. I primi approcci sono stati positivi e a breve si entrerà nel vivo della trattativa che potrebbe portare alla firma del nuovo contratto fino al 2030. Ci sono stati dei contatti recenti e le parti proseguiranno a parlare nel corso delle settimane per cercare di arrivare a un’intesa nel minor tempo possibile, con la volontà, sia di Thuram che dell'Inter, che resta quella di andare avanti insieme, motivo in più per credere che alla fine si possa arrivare alla definitiva fumata bianca nel giro di poco tempo.

Presente all'evento 'Vinci lo stadio con Iliad, Leonardo Bonucci ha parlato della prospettiva di diventare allenatore: "È un progetto partito quasi 10 anni fa, a 30 anni avevo in mente quando sarebbe finita la mia carriera da calciatore e di quanto tempo avessi bisogno per prendere i patentini. Ora ho 39 anni, a 40 mi sono ripromesso di diventare primo allenatore: il prossimo anno finisco l’ultimo patentino che serve per tutte le categorie. Solo che adesso c’è questo piacevole, emozionante e stressante percorso con la Nazionale. Forse ritarderò di qualche anno, ma l’obiettivo è provare a diventare primo allenatore, perché riuscirci non è scontato. Di quale squadra? Della Juventus su tutte. Però credo ci sia la parte professionale che ti spinge ad accettare delle sfide anche contro il tuo pensiero. La volontà di diventare allenatore ti spinge ancora di più. Però il sogno è Juventus o Nazionale”.

Giancarlo Abete ai microfoni di TMW ha parlato della sua possibile candidatura a presidente della FIGC: "No, l’ho già detto. Ho sempre spiegato che scendevo in campo per contestare il metodo utilizzato, perché non partiva dall’analisi dei problemi ma da accordi su altri temi. Io dibattiti sui contenuti non ne ho sentiti: così diventa difficile risolvere i problemi del calcio italiano. Ci siamo schierati contro il commissariamento, perché lo ritenevamo un fatto negativo. Però Gravina si è dimesso a inizio aprile, le prossime elezioni ci saranno il 14 dicembre: tutto il caos procedurale che c’è stato penso sia anche frutto di una certa superficialità. Più dei contenuti, interessava l’obiettivo da raggiungere”.