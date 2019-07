Ag. Radu: "Tornerai a lottare per la tua ragione di vita, la Lazio"

Attraverso il proprio profilo Instagram Marco Materazzi, agente di Stefan Radu, ha parlato del futuro del difensore della Lazio, assicurando che non si consumerà alcun addio tra le parti: “In questi giorni sono state scritte tante cose. Tante bugie. Tanto per iniziare non hai ne litigato ne giudicato nessuno dei tuoi compagni. Ti sei sempre impegnato lottando per la maglia che ami tanto. E oggi rinunciando a proposte milionarie hai dimostrato ancora una volta che prima di tutto viene la Lazio, la gente che ami, il popolo laziale. Negli ultimi mesi della scorsa stagione hai provato più volte a stringere i denti. ma in alcuni casi non sei riuscito. Il dolore superava la tua grande voglia di indossare la maglia n26. Presto tornerai a disposizione di mister Inzaghi, tornerai a lottare per la tua causa, la tua ragione di vita professionale, la Lazio. Sono il tuo procuratore e ne vado fiero”.