Ahi Fonseca, forza bruta Real Sociedad. Rammarico Italiano: Europa League, i finali delle 21

Finiscono anche le partite delle 21 del giovedì (22 ottobre) di Europa League, terzo turno di League Phase. Il Besiktas butta via una chance enorme di battere il Crystal Palace: sotto da 1-0 a 1-2 nel giro di quattro minuti con Yeremy Pino-Mateta, Olaitan ha garantito il pareggio ma il rosso per somma di ammonizioni di Akdag ha infranto le speranze di rimonta.

Il Salisburgo si lascia rimontare dal Celje (2-2), in gol Jesper Lindstrom (in prestito con diritto di riscatto dal Napoli), doppietta e assist per l'MVP Kramaric con l'Hoffenheim che ha disintegrato il Lione di Paulo Fonseca. Passa il Celta Vigo in trasferta dal Celtic, irrefrenabile furia della Real Sociedad con sei reti alla faccia del Lillestrom e show di Luka Sucic insieme all'assist-man di serata Oyarzabal (3).

L'Olympiakos vince di misura sullo Sparta Praga, il Benfica si sveglia nella ripresa e rifila un poker all'Omonia, tris dell'Anderlecht in casa dello Jagiellonia. Infine il Viktoria Plzen illude, ma Levski tra le mura domestiche porta a casa un 2-1 di vitale importanza.

I finali delle 21

Besiktas - Crystal Palace 2-2

45'+2 Ndidi (B), 51' Y.Pino (C), 55' Mateta (C), 73' Olaitan (B)

Bournemouth - Milan 3-0

7' Kluivert (B), 32' rigore Tavernier (B), 84' A.Adli (B)

Celje - Salisburgo 2-2

9' Kitano (S), 46' Lindstrom (S), 50' Kramer (C), 90' Kucys (C)

Celtic - Celta Vigo 1-2

47' Baur (C), 68' Ja.Rodriguez (C), 71' Ja.Rodriguez (C)

Hoffenheim - Lione 3-0

45'+4' Kramaric (H), 49' Daghim (H), 83' Hlozek (H)

Jagiellonia - Anderlecht 0-3

21' Cvetkovic (A), 72' Winkler (A), 80' Onia Seke (A)

Lillestrom - Real Sociedad 0-6

25' Sergio Gomez (R), 27' Sergio Gomez (R), 33' L.Sucic (R), 50' autogol Olsen (R), 64' Oskarsson (R), 72' L.Sucic (R), 60' Zakharyan (R)

Olympiakos - Sparta Praga 1-0

78' A.Gonzalez (O)

Omonia - Benfica 1-4

14' autogol Nego (B), 42' Kakoullis (O), 49' Pavlidis (B), 76' Aursnes (B), 85' Prestianni (B)

Viktoria Plzeň - Levski 0-1

44' Everton Bala (L), 62' Kabongo (V), 66' Reinaldo (L)

I finali delle 18:45

Ararat Armenia - AZ Alkmaar 0-4

21' Byskov (AZ), 27' Patati (AZ)

Dinamo Zagabria - NEC Nijmegen 2-4

25' Buschi (N), 33' Beljo (D), 37' Beljo (D), 45' Linssen (N), 54' Linssen (N), 80' Chery (N)

Ferencvaros - Torreense 4-1

20' Dele (F), 23' Pozo (T), 58' M.Gomez (F), 80' autogol Mohamed (F), 89' Lisztes (F)

Juventus - Rennes 2-2

5' Celik (J), 15' Tamari (R), 43' Dia (R), 67' rigore Woltemade (J)

Lech - Sunderland 1-1

2' Tuterov (S), 70' Bengtsson (L)

OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2

35' Hofmann (B), 38' Hofmann (B)

Union Saint Gilloise - Hapoel Beer Sheva 4-0

45'+1 rigore Florucz (U), 60' Guilherme Smith (U), 77' Aquino (U), 81' Guilherme Smith (U)

Sturm Graz - Olympique Marsiglia 1-0

13' Diakite (S)