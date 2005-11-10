Ajax-Atalanta 2-0, le pagelle: Arokodare dà una lezione a Obric. Ridateci il vero CDK

Ajax-Atalanta 2-0: risultato finale

Le pagelle dell'Ajax

(di Andrea Carlino)

ter Stegen 6 – Sicuro nelle uscite e attento nel bloccare i traversoni velenosi avversari, si prende un'ammonizione evitabile per perdita di tempo nel finale.

Rosa 6,5 – Sfiora il gol colpendo un legno velenoso da fuori area e spinge con costanza, dimostrandosi solido e puntuale nelle chiusure difensive su Zalewski.

Bouwman 6,5 – Dirige la linea difensiva con personalità e buona lettura tattica, concedendo pochissimo a Scamacca nei duelli individuali.

Baas 6,5 – Francobolla le punte nerazzurre con aggressività e tempismo perfetto, mantenendo sempre alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

Wijndal 6 – Presidia la fascia sinistra senza patemi, concedendosi qualche sortita offensiva e scagliando un sinistro da fuori che impegna Carnesecchi.

Mokio 7 – Dinamismo e sostanza in mezzo al campo, sblocca il match ma la gioia viene strozzata dal fuorigioco; resta una prestazione di spessore assoluto.

Amrabat 6 – Schermo protettivo prezioso davanti alla difesa, mette ordine alla manovra pur eccedendo nei contrasti e prendendosi un cartellino giallo.

Brandt 6,5 – Spina nel fianco costante sulla trequarti, sfiora la rete di testa ed esce stremato dopo una prova di gran generosità. Dal 91' Janse s.v.

Klaassen 6 – Lavora saggiamente tra le linee offrendo raccordo e geometria, favorendo le ripartenze veloci dei compagni di reparto. Dal 62' Tsygankov 6 – Porta forze fresche nel momento cruciale per addormentare la gara.

Gloukh 6,5 – Semina il panico con giocate di pura classe, chiamando Carnesecchi a due interventi prodigiosi per sbarrargli la strada. Dal 61' Ouazane 7,5 – Impatto devastante da predestinato, ubriaca la difesa avversaria e sigilla il risultato con una gemma d'autore sotto la traversa.

Marcos Leonardo 5,5 – Lavora molto per la squadra rifinendo con qualità, ma pesa enormemente il clamoroso errore a tu per tu con il portiere. Dal 65' Arokodare 7,5 – Spacca letteralmente la partita col suo strapotere fisico, travolge Obric nell'azione del vantaggio e serve l'assist per il raddoppio.

Míchel 7 – Prepara la sfida con lucidità tattica eccellente, azzecca tutti i cambi decisivi e conquista tre punti fondamentali grazie a un finale arrembante.

Le pagelle dell'Atalanta

(di Giacomo Iacobellis)

Carnesecchi 6,5 - Tiene in piedi l'Atalanta con una serie di interventi decisivi. Attento sulle conclusioni di Mokio e Gloukh nel primo tempo, si ripete nella ripresa su Rosa e Brandt. Non ha responsabilità evidenti sulle due reti: senza di lui, il passivo sarebbe potuto essere più pesante.

Bellanova 5 - Fa sentire i muscoli agli avversari e nella ripresa mette un bel pallone al centro per Scamacca. Ma il finale è da dimenticare: al 92' Ouazane lo punta, lo salta con troppa facilità e firma il 2-0. Un errore pesante, che macchia una prova che non era andata male sul piano difensivo.

Kristensen 4,5 - Marcos Leonardo riesce spesso a liberarsi dalla sua marcatura e Gloukh lo mette in difficoltà per tutta la partita. Al 59' spreca una buona occasione calciando a lato a portiere battuto dopo la conclusione murata di Scamacca. Nel finale, specie sul 2-0 biancorosso, arrivano altre difficoltà in una retroguardia che si sfalda proprio quando dovrebbe mantenere la concentrazione.

Obric 4,5 - Quattro giorni dopo l'esordio in Serie A contro il Milan, arriva anche quello europeo contro l'Ajax. Per lunghi tratti prova a reggere l'urto degli attacchi olandesi, ma all'87' perde il duello fisico con Arokodare, che lo sposta e si invola verso Carnesecchi per il gol dell'1-0. Un episodio decisivo, pur in una serata difficile per tutta la squadra.

Zappacosta 5 - Attento nelle letture difensive, nel primo tempo si rende protagonista di una bella iniziativa personale sulla fascia, saltando due uomini prima di essere fermato al momento del passaggio. Con il passare dei minuti è costretto soprattutto a contenere le avanzate dell'Ajax e nel finale commette l'errore di non stringere per aiutare Obric su Arokodare.

Gaetano 5 - Al 6' la conclusione di Rosa, deviata dal suo intervento, si stampa sul palo e gli evita una possibile autorete. In mezzo al campo soffre il ritmo e la pressione avversaria, senza riuscire a dare ordine alla manovra nerazzurra (Dal 79' Pasalic s.v.).

Ederson 5,5 - Cerca di metterci le solite intensità e personalità, ma fatica a prendere in mano il centrocampo. L'Ajax gestisce il pallone con troppa facilità e il brasiliano è costretto sempre a rincorrere.

Elmas 5 - Fatica a entrare nel vivo del gioco e a trovare spazi tra le linee. L'Atalanta trascorre gran parte della gara a difendersi e lui non riesce a incidere nella fase offensiva (Dal 79' Rowe 5,5 - Prova a dare vivacità alla manovra e all'81' cerca due volte il cross dalla trequarti, seppur senza precisione. Almeno tenta di cambiare ritmo, anche se non basta per riaprire la partita).

De Ketelaere 5 - Dopo un primo tempo in ombra, prova a inventare qualcosa con una giocata al limite dell'area in apertura di ripresa, ma la difesa olandese gli chiude la strada. Anche e soprattutto da lui ci si aspettava molto di più (Dal 61' Samardzic 5,5 - Non riesce a dare qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva. Fatica a trovare spazi e palloni giocabili in una squadra costantemente sotto pressione. Rimedia anche un'ammonizione al 67').

Zalewski 5,5 - Cresce alla distanza, facendosi notare specialmente con qualche iniziativa personale. Al 50' prova la conclusione dalla distanza, che sfila di poco a lato, mentre al 56' partecipa a una buona combinazione con Scamacca. È tra gli ultimi dell'Atalanta ad arrendersi, e almeno sul piano dell'impegno si fa dunque apprezzare.

Scamacca 5,5 - Lavora di sponda e prova a coinvolgere i compagni, ma è spesso isolato contro i centrali dell'Ajax. Nella ripresa cerca gloria al 59', quando la sua conclusione a botta sicura viene murata da un difensore. Generoso e combattivo, è tra i pochi a impensierire gli olandesi (Dal 71' Krstovic 5 - Entra per dare freschezza all'attacco e prova a far respirare la Dea, ma non riesce a incidere concretamente nel finale).

Sarri 5 - L'Atalanta viene dominata per larghi tratti e fatica tremendamente a costruire gioco, affidandosi soprattutto agli interventi di Carnesecchi per restare in partita. La sua squadra concede troppo all'Ajax e davanti produce pochissimo, con la sola vera occasione di Scamacca e Kristensen. I cambi non riescono a invertire l'inerzia e nel finale arriva il doppio colpo che condanna la Dea. Una sconfitta meritata, con pochi segnali positivi.