L'Ajax domina, l'Atalanta incassa ma resiste: 0-0 dopo 45 minuti alla Johan Cruijff Arena
Giacomo Iacobellis
Il primo tempo di Ajax-Atalanta si chiude sullo 0-0 alla Johan Cruijff Arena, ma il risultato parziale della gara - valida per la seconda giornata della fase campionato di Conference League - non racconta le difficoltà della squadra di Sarri. I lancieri dominano a lungo, colpiscono un palo con Rosa e sfiorano il vantaggio in più occasioni, trovando sulla propria strada un Carnesecchi decisivo. La Dea, dal canto suo, fatica a contenere la pressione olandese e si affida soprattutto al proprio portiere per arrivare indenne all'intervallo.
Dominio dei lancieri fin dai primi minuti
L'Ajax mette subito sotto l'Atalanta e al 6' sfiora il vantaggio con Rosa: la sua conclusione dal limite, deviata da Gaetano, supera Carnesecchi ma si stampa sul palo. I nerazzurri provano a rispondere con Scamacca, che al 7' e al 10' cerca la porta di testa sugli sviluppi dei corner battuti da Zalewski, senza trovare lo specchio. All'11' Klaassen impegna Carnesecchi con un colpo di testa centrale, mentre al 16' Mokio trova la rete, annullata però per giusto fuorigioco. Poco dopo Gloukh tenta una conclusione a giro che termina sul fondo.
Tanto Ajax, troppo poca Atalanta
La pressione dei lancieri cresce con il passare dei minuti e al 31' Marcos Leonardo spreca una clamorosa occasione in contropiede: l'attaccante brasiliano si ritrova a tu per tu con Carnesecchi, ma calcia a lato. Al 33' è Gloukh a seminare il panico in area, costringendo ancora il portiere atalantino a un intervento decisivo. L'Atalanta prova a reagire al 34', quando Zalewski cerca Scamacca con un filtrante in profondità, o con l'iniziativa personale di Zappacosta al 36', ma la difesa olandese non si lascia sorprendere in ambedue i casi. Il dominio territoriale resta così in mano all'Ajax, che ha colpito un palo e creato diverse occasioni, mentre la Dea fatica a uscire dalla propria metà campo e deve ringraziare Carnesecchi per lo 0-0 all'intervallo.