Allegri chiude il caso De Bruyne: "Non sono infastidito, è stata solo un'incomprensione"

"Bisogna solo lavorare e recuperare tutti i giocatori a disposizione giocando ogni 3 giorni". Parla così Massimiliano Allegri il giorno prima della sfida che il suo Napoli giocherà in casa del Venezia, tornando anche sul caso che ha riguardato lui Kevin De Bruyne. Al tecnico è stato chiesto se fosse infastidito dagli atteggiamenti plateali del belga, ma lui ha negato: "No, assolutamente, è stata una incomprensione in un momento anche particolare della partita, perché da 0-1 siamo passati 2-1. È finita lì, ne capitano e ne capiteranno di altri... È normale però che se ci capiamo subito è meglio. O io parlo inglese o lui italiano (ride, ndr), ma lui è intelligente e ha capito".

Come procede il recupero degli infortunati?

"C'è bisogno di tutti, intanto Anguissa, Olivera e Alisson saranno a disposizione, purtroppo abbiamo riperso Neres che soffre di questi infortuni ma Vergara e Favasuli stanno procedendo bene, non sono ancora vicini ma procedono bene, ma abbiamo anche McTominay ed altri che devono ritrovare la condizione giocando e la partita è una cosa diversa".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.