Allegri festeggia le 400 panchine con la Juventus: 265 vittorie e 11 trofei

vedi letture

Massimiliano Allegri festeggia nel migliore dei modi le 400 panchine con la Juventus. Il tecnico bianconero continua a esultare vedendo i suoi sempre più sicuri e anche più fluidi nella manovra. Contro il Frosinone, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, la Vecchia Signora domina e vince 4-0 con una tripletta di Arkadiusz Milik e un gol di Kenan Yildiz, il baby fenomeno classe 2005 che sorprende per personalità e coordinazione in occasione della rete.

I numeri sorridono ad Allegri che su 400 partite ha raccolto 265 vittorie, 68 pareggi e 67 sconfitte. Nel suo periodo alla guida della Juventus ha vinto ben 5 volte la Serie A, 2 volte la Supercoppa Italiana e 4 volte la Coppa Italia. Manca solo la Champions, sfiorata con le due finali perse contro Barcellona e Real Madrid. Di seguito il post della Lega Serie A e della Juventus per il traguardo raggiunto dall'allenatore: