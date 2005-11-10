Allegri al Napoli, quando arriva l'annuncio? Oggi De Laurentiis torna dagli USA

In queste ore potrebbe trovare uno sviluppo l'approdo di Max Allegri sulla panchina del Napoli. L'operazione è già stata imbastita da tempo, ma prima ci sono dei passaggi formali da dover attendere e il primo di questi riguarda la risoluzione del contratto in essere tra il manager livornese e il Milan, ancora non arrivata.

Una volta che Allegri si sarà liberato dal Milan, allora il Napoli gli farà firmare il contratto triennale che ha pronto da tempo per lui. L'accordo c'è dallo scorso 27 maggio e l'allenatore ad oggi si trova ancora in vacanza, sulle spiagge della Sardegna, in attesa di potersi godere oneri e onori del suo nuovo incarico.

Oggi, intanto, il presidente dei campani Aurelio De Laurentiis farà il suo ritorno in Italia da Los Angeles, dove si era spostato per qualche giorno, approfittandone anche per assistere dal vivo ai Mondiali, come riportato dall'edizione napoletana di Repubblica. Plausibile che, viste le tempistiche e gli sviluppi anche recenti, l'annuncio di Allegri slitti alla prossima settimana.