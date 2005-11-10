Allegri rivoluziona il Napoli: fuori Lobotka, De Bruyne regista con Aguissa e McTominay al suo fianco

Allegri prova a scuotere il Napoli dopo due sconfitte molto pesanti nel giro di pochi giorni, consapevole che un'altra caduta in Champions potrebbe essere molto molto problematica in ottica classifica: la squadra azzurra si appresta ad affrontare il Bodo/Glimt in un clima non ideale, bensì con l'obbligo di tornare a vincere.

4-3-3 con De Bruyne regista: fuori sia Lobotka che Gilmour

Per questo Allegri pensa a variazioni di formazione clamorose e ad esclusioni altrettanto incredibili: secondo Sky, il tecnico livornese ha deciso per l'estromissione dall'undici iniziale di entrambi i registi, Stanislav Lobotka e Billy Gilmour. Il ruolo passerà niente meno che a Kevin De Bruyne, arretrato per aggiungere lucidità alla squadra: il belga sarà dunque il regista davanti alla difesa, arretrando e di parecchio il suo raggio di azion, con Anguissa e McTominay ai suoi lati.

Novità anche nel reparto offensivo, dove Allegri dovrebbe affidarsi a Noa Lang e Matteo Politano sulle corsie esterne, entrambi a supporto di Rasmus Hojlund.