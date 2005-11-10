Amantino Mancini: "Roma-Real bella partita. I giallorossi possono dare fastidio all'Inter"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Amantino Mancini ha parlato del match di domani fra Roma e Real Madrid: "Sarà una bella partita, con l’Olimpico strapieno a spingere. Spero che la Roma possa fare una grandissima gara, magari vincendo. Sarebbe una vittoria chiave per la Champions. Servirà una Roma intensa, con tanta fisicità: se riuscirà ad esserlo può anche vincere, lo stile di gioco di Gasp può mettere in crisi gli spagnoli. Il tecnico giallorosso, tra l’altro, ha già fatto bene contro tante big d’Europa quando era all’Atalanta".

L'ex esterno giallorosso ha poi parlato di Wesley: "Wesley è arrivato a Roma che non lo conosceva nessuno e ha fatto benissimo. Quest’anno è stato condizionato un po’ dall’infortunio, un po’ dal fatto che ora lo conoscono tutti. Per lui ora sarà più dura, ma è ancora giovane e può crescere. Ha caratteristiche interessanti, ma Maicon e Cafu erano un’altra cosa. Quelli erano due treni, con tanta forza e fisicità".

Infine un commento sul fatto se la squadra di Gasperini può contendere all'Inter lo scudetto: "Certamente. È partita bene, ha iniziato il campionato con continuità di risultati e prestazioni, che è un aspetto importante per chi vuole vincere. L’Inter è avvisata...".