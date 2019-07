© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizio a dir poco ostico per il Napoli, che nelle prime due giornate della prossima Serie A se la vedrà prima con la Fiorentina e poi con la Juventus, in trasferta in entrambi casi. Questo il commento del tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti sul sorteggio: "Iniziamo con due trasferte insidiose, ma sono fiducioso! Forza Napoli Sempre”, le sue parole riportate dal profilo Twitter dei partenopei.