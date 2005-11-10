Apre Pobega, poi il pari di Thuram: Bologna-Inter 1-1 dopo i primi 45 minuti

1-1 all'intervallo tra Bologna e Inter dopo un primo tempo molto divertente deciso dalla rete di Tommaso Pobega dopo 10 minuti e dal colpo di testa di Marcus Thuram al 44'.

Subito Pobega

Dopo meno di dieci minuti è arrivato il gol del vantaggio del Bologna, realizzato da Tommaso Pobega, ex Milan che aveva già castigato i nerazzurri lo scorso anno all'ultima giornata. uscita sbagliata della difesa interista con il passaggio lento e corto di Bisseck per Luis Henrique che si è comunque fatto anticipare in malo modo da Miranda, con il pallone che è arrivato sui piedi, appunto, di Pobega. Azione personale poi del centrocampista rossoblù che una volta entrato in area ha battuto Martinez con un sinistro potente.

Reazione Inter poco produttiva

Dopo aver subito il gol l'Inter ha provato a reagire trovando l'occasione migliore con Marcus Thuram, trovato in area sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, ma pur essendo in ottima posizione e anche abbastanza libero, il numero 9 di Chivu non è riuscito a trovare la porta, schiacciando il pallone sul terreno di gioco e mandandolo in questo modo sopra la traversa. Al 38' altro tiro pericoloso di Pobega, finito di poco a lato, prima dell'altra chance, la più importante, sempre per l'ex Milan, che ha colpito la traversa con un destro da dentro l'area di rigore dopo che la difesa dell'Inter aveva respinto un primo tentativo di Cambiaghi.

Pareggio di Thuram

Quando tutto sembrava portare la gara negli spogliatoi sull'1-0 è arrivato il gol di Marcus Thuram che ha trasformato in oro un cross molto forte dalla destra di Barella mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali con un gran colpo di testa.