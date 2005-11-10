L'argentino Lautaro Rivero proposto a Bologna e Udinese

Non sono tempi facili per il River Plate. La storica società argentino è in grande affanno dal punto di vista economico e anche da quello tecnico. I dirigenti hanno una gran voglia di operare una profonda rivoluzione e quindi hanno bisogno di fare cassa. Uno dei giocatori che potrebbe partire è il difensore centrale Lautaro Rivero, ventidue anni, contratto in scadenza nel 2029. Un talento interessante che è stato a un passo anche dalla Seleccion ma che negli ultimi tempi ha visto ridotto il suo spazio in prima squadra dalla presenza di Otamendi

IL RIVER CHIEDE 10 MILIONI.

Quanto costa Lautaro? Il River era partito sparando alto. La richiesta di tre quattro mesi fa si aggirava intorno ai quindici milioni di euro. Cifra che si è ridimensionata visto il rendimento del difensore. Il River oggi si accontenterebbe di un accordo complessivo vicino ai dieci milioni. Con una robusta parte fissa (almeno otto milioni) e una piccola parte legata a bonus però facilmente raggiungibili. I manager di Lautaro hanno già proposto questo profilo a due club italiani. Stiamo parlando del Bologna e dell'Udinese. Trovando attenzione. Ma nessuna trattativa per il momento è decollata. Il Bologna, a esempio, può essere interessato ma per una cifra non superiore ai sei milioni. Insomma, numeri ben lontani da quelli richiesti dai Millonarios. Ricordiamo che il centrale argentino è stato seguito anche da una squadra di Premier, dal Brighton. Non resta che aspettare l'inizio del mercato invernale