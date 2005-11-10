Arsenal-Lille, le formazioni ufficiali: out Calafiori e Giroud, Arteta con Madueke e Gyokeres
Alessio Del Lungo
Arsenal e Lille si sfideranno nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Arteta punta su Gyokeres in attacco, Ancelotti risponde con Ueda unica punta supportato da Bakwa, Haraldsson e Perrin. Titolare pure Madueke nei Gunners con Guimaraes ed Eze, out Calafiori, Saka ed Odegaard. Di seguito le formazioni ufficiali, nelle quali figura solo in panchina Giroud:
Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Bruno Guimaraes, Rice; Madueke, Merino, Eze; Gyokeres. A disposizione: Arrizabalaga, Meslier, Mosquera, White, Saka, Odegaard, Havertz, Calafiori, O'Neill, Dowman, Hashi, Salmon.Allenatore: Mikel Arteta.
Lille (4-2-3-1): Berke Ozer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Bentaleb, André; Bakwa, Mukau, Haraldsson; Ueda. A disposizione: Gill, Sajous, Srdanovic, Giroud, Sahraoui, Kjaergaard, Basar Onal, Nianzou, Verdonk, Cossier, Perrin, Diaoune. Allenatore: