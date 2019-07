Arsenal su Rugani, la Juventus dice no. Tutto può dipendere da... Khedira

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa di sviluppi sul fronte dell'attacco (sia in entrata che in uscita), la Juventus lavora anche su altri fronti, tanti. A centrocampo, per esempio, dove sia Sami Khedira sia Blaise Matuidi sono sul mercato. Per il francese ci sono stati contatti con il Monaco, ma ancora niente di concreto, il tedesco rescinderà il contratto per potersi sistemare più facilmente altrove.

Il no per Rugani - Khedira interessa all’Arsenal - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che ha messo gli occhi anche su Daniele Rugani. Gli inglesi hanno proposto alla dirigenza bianconera un prestito biennale, ma la risposta è stata no, perché considerando l’infortunio di Giorgio Chiellini (polpaccio, ha saltato la tournée e sarà out anche per la prossima amichevole con l’Atletico, il 10 agosto, e per Villar Perosa, il 14) non vuole privarsi di un centrale di difesa. L’Arsenal però potrebbe tornare alla carica inserendo l’acquisto di Khedira nel pacchetto.