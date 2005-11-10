Atalanta, il calendario di Conference League: dai kazaki agli svedesi, 4 gare per rilanciarsi

L'Atalanta dovrà mettersi subito alle spalle la sconfitta per 2-0 contro l'Ajax ad Amsterdam. La squadra di Maurizio Sarri, che aveva esordito nella fase campionato con il successo per 3-1 sul Pafos, ha raccolto tre punti nelle prime due giornate. Dopo aver superato gli spareggi estivi contro l'Hapoel Tel Aviv, la Dea è chiamata quindi a ritrovare continuità fin dalla prossima giornata per conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta.

A novembre arriva il Kairat Almaty

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 5 novembre alle 18:45, quando alla New Balance Arena arriverà il Kairat Almaty. Sarà il primo dei quattro impegni ancora da disputare e un'occasione importante per lasciarsi alle spalle la delusione di Amsterdam. Il 26 novembre, alle 21:00, i nerazzurri saranno invece ospiti del Borac. A dicembre, gli ultimi due appuntamenti della fase campionato: il 10 dicembre alle 18:45 l'Atalanta farà visita al Riga, in Lettonia, mentre il 17 dicembre alle 21:00 chiuderà il proprio percorso ospitando il Mjällby. L'obiettivo sarà raccogliere più punti possibile per entrare tra le prime otto, che accedono direttamente agli ottavi di finale, oppure assicurarsi almeno un posto tra le prime 24, utile per disputare gli spareggi.

Il calendario della fase campionato dell'Atalanta

15 ottobre Atalanta-Pafos 3-1

22 ottobre Ajax-Atalanta 2-0

5 novembre ore 18:45 Atalanta-Kairat Almaty

26 novembre ore 21:00 Borac-Atalanta

10 dicembre ore 18:45 Riga-Atalanta

17 dicembre ore 21:00 Atalanta-Mjällby

La classifica della fase campionato di Conference League

Panathinaikos 6 (2 partite giocate)

Lugano 6 (2)

Brann 6 (2)

Trabzonspor 6 (2)

Twente 6 (2)

Monaco 6 (2)

St. Truiden 6 (2)

Hajduk Split 6 (2)

Brighton 4 (2)

FC Copenhagen 4 (2)

Univ. Craiova 4 (2)

Mjällby 4 (2)

Ajax 3 (2)

Borac Banja Luka 3 (2)

Atalanta 3 (2)

Braga 3 (2)

Gent 3 (2)

Friburgo 3 (2)

Nordsjælland 2 (2)

Egnatia 2 (2)

Riga FC 2 (2)

Stella Rossa 1 (2)

CSKA Sofia 1 (2)

Jablonec 1 (2)

Midtjylland 1 (2)

Aarhus 1 (2)

Pafos 1 (2)

Hearts 1 (2)

Iberia 1999 1 (2)

Getafe 1 (2)

Kairat Almaty 1 (2)

Thun 0 (2)

Lincoln 0 (2)

KuPS 0 (2)

Inter Escaldes 0 (2)

Kauno Žalgiris 0 (2)