Atalanta, i convocati di Sarri per il Venezia: presente Giacomo Raspadori
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 12:22Serie A
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12.10.2026 12:22Serie A
I bergamaschi affronteranno i lagunari alle ore 18.30 alla New Balance Arena di Bergamo per la sesta giornata di campionato.
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Sono 23 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Atalanta-Venezia, gara della 6ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma alle ore 18.30 alla New Balance Arena di Bergamo. Di seguito l'elenco completo dei nerazzurri, nel quale è presente anche Giacomo Raspadori.
I convocati dell'Atalanta per la sfida col Venezia
Portieri: Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello.
Difensori: Bellanova, Bernasconi, Idele, Kolašinac, Kristensen, Obrić, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: Ederson, Gaetano, Kessie, Pašalić, Samardžić, Zalewski.
Attaccanti: De Ketelaere, Elmas, Krstović, Raspadori, Rowe, Scamacca.
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