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Atalanta, i convocati di Sarri per il Venezia: presente Giacomo Raspadori

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 12:22Serie A
12.10.2026 12:22Serie A
Fonti preferite
I bergamaschi affronteranno i lagunari alle ore 18.30 alla New Balance Arena di Bergamo per la sesta giornata di campionato.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sono 23 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Atalanta-Venezia, gara della 6ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma alle ore 18.30 alla New Balance Arena di Bergamo. Di seguito l'elenco completo dei nerazzurri, nel quale è presente anche Giacomo Raspadori.

I convocati dell'Atalanta per la sfida col Venezia

Portieri: Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello.
Difensori: Bellanova, Bernasconi, Idele, Kolašinac, Kristensen, Obrić, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: Ederson, Gaetano, Kessie, Pašalić, Samardžić, Zalewski.
Attaccanti: De Ketelaere, Elmas, Krstović, Raspadori, Rowe, Scamacca.

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