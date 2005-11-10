L'Atalanta ha deciso di andare avanti con Sarri

Non c'é stato bisogno di vertici notturni o di faticose riflessioni. L'Atalanta, nonostante la dolorosa sconfitta di Amsterdam contro l'Ajax, ha deciso di andare avanti con Maurizio Sarri. Un atteggiamento che rispecchia la filosofia del direttore Giuntoli che ha scelto il tecnico toscano e che, come testimonia la sua carriera, ha sempre protetto i suoi tecnici. Certo è che la sconfitta in questo turno di Conference testimonia che Sarri ha ancora molto lavoro da fare per garantire alla sua creatura la giusta identità tattica. Serve ancora un po' di tempo. Tempo che l'Atalanta gli darà. Ricordiamo che nella classifica di Conference la squadra nerazzurra è al quindicesimo posto. Ma visti i valori in campo sarebbe clamoroso se non riuscisse a superare questa prima fase del torneo.

Con il Frosinone test delicato

Archiviato l'impegno di Coppa la Dea è pronta a rituffarsi nel campionato. Anche su questo fronte la partenza è stata faticosa. L'Atalanta è undicesima in classifica. Con un cammino che ha regalato pochi momenti di entusiasmo. È chiaro che l'obiettivo del club è quello di restare aggrappati al treno delle grandi, a competere per un posto nelle prossime Coppe. Posto che, magari, dovrebbe essere più ambizioso della Conference. La prossima sfida di Serie A è intrigante. La squadra di Sarri ospiterà il Frosinone, la squadra rivelazione di questo inizio di campionato. Sarà una sfida tra tecnici toscani. Sarri contro Alvini. Due allenatori che nella loro carriera hanno sempre avuto come stella cometa la precisa volontà di proporre un calcio di qualità. Sulla carta lo spettacolo è garantito. Vedremo poi quale sarà la risposta del campo.