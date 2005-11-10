Atalanta, domani la sfida all'Ajax. Le ultime dall'allenamento: 8 assenti per Sarri

Atalanta, domani la sfida all'Ajax. Le ultime dall'allenamento: 8 assenti per SarriTMW
È in corso a Zingonia l’allenamento dell’Atalanta in vista della sfida di Conference League contro l’Ajax. Sono otto gli assenti nella seduta della squadra di Maurizio Sarri: Odilon Kossounou, Isak Hien, Sead Kolasinac, Giorgio Scalvini, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Kamaldeen Sulemana e Thomas Pompei.
Una lista piuttosto lunga, soprattutto in difesa, dove il tecnico nerazzurro deve fare i conti con le assenze di Kossounou, Hien, Kolasinac e Scalvini. Non lavorano con il gruppo neppure Kessie, Raspadori, Sulemana e Pompei.
In gruppo, invece, anche cinque giovani: Isaac Collins Isoa, Matteo Plaia, Sergej Levak, Javison Idele e Andrea Bonanomi. Tutti stanno prendendo parte alla seduta con la prima squadra, senza che la loro presenza nell’allenamento implichi necessariamente una convocazione per la trasferta europea.