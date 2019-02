© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Atalanta, Remo Freuler, ha parlato durante una sessione autografi organizzata dal club orobico. Queste le parole riportate da calcioatalanta.it: "L’appoggio dei nostri sostenitori non manca mai, ne sentiamo sempre l’affetto che è davvero impressionante. La prossima partita è contro il Torino, importante come tutte le altre. Vogliamo prepararci al meglio e andare là a vincere. Abbiamo una rosa per stare in alto e sappiamo dove siamo. Ogni partita è importante e ci dobbiamo preparare al massimo".