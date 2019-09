Atalanta, Gasperini: "Muriel-Zapata in coppia? Ci siamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Muriel in coppia con Zapata? Un'ipotesi sulla quale sta lavorando Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta. "Muriel è una prima punta, deve stare il più vicino possibile alla porta - racconta a L'Eco di Bergamo -. In coppia con Zapata? Ci siamo... Poi mi chiederà dove metto Ilicic, e il Papu, e Malinovskyi. Ma il calcio è equilibrio: non serve che giochino tutti insieme, è più importante che quando giocano siano efficaci".