Dominio nerazzurro al Mapei Stadium, con l'Atalanta che chiude il primo tempo sul 4-0 contro il Sassuolo. Prima di rientrare negli spogliatoi Gosens, autore del secondo gol, ha parlato a DAZN:

"Primo tempo abbastanza perfetto, in tutte le fasi. Pressiamo molto forte e loro non giocano mai. Gasperini continua a volere di più? Giusto così, il pericolo è che ci possiamo addormentare e far segnare il Sassuolo, che trasformerebbe la partita".