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Atalanta, il solo Bernasconi ai box: anche oggi allenamento in tarda mattinata a Zingonia
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Quest'oggi l'Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia agli ordini del suo allenatore, Raffaele Palladino, con una seduta svolta in tarda mattinata.
Resta ai box il solo Lorenzo Bernasconi, che ha riportato una lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale, ma il laterale resterà ai box per almeno 3 settimane. Per lui dunque soltanto terapie. Domani è in programma un nuovo allenamento pomeridiano per la squadra allenata da mister Palladino.
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