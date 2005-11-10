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Atalanta ko, Sarri: "Un passo in avanti, non ne usciamo distrutti moralmente"

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 08:30Serie A
23.10.2026 08:30Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta cade ancora e perde 2-0 sul campo dell'Ajax, ad Amsterdam. Nonostante una prova alla pari con i Lancieri, i bergamaschi non sono riusciti a segnare lasciando i tre punti ai rivali. L'allenatore della Dea, Maurizio Sarri, ha parlato al termine del match a canali ufficiali del club nerazzurro. Ecco di seguito le sue parole.

Arrabbiato di non aver portato a casa almeno un punto perché la sconfitta è arrivata in dirittura d'arrivo della gara?
"Non è solo per la dirittura d'arrivo, a cinque minuti dalla fine ero rammaricato per il risultato. Abbiamo avuto tantissime opportunità, tante volte in campo aperto e in superiorità numerica, quindi ero rammaricato per non essere sopra nel risultato. Anche perché nel secondo tempo non abbiamo concesso tanto. Purtroppo abbiamo messo dentro un errore lasciando il risultato. Il rammarico per il risultato è sicuro, c'è dispiacere per i tanti tifosi che sono venuti fino a qui. Però questa partita per noi rappresenta un passo in avanti, non bisogna uscirne distrutti moralmente".

Dopo una sconfitta è difficile, a livello di testa. Ederson e Zappacosta hanno detto che il gruppo è forte.
"Il periodo non è facile per tantissimi motivi. Come sempre nei periodi difficili ci si mette anche un po' di sfortuna. Però se riusciamo ad analizzare bene la prestazione stasera sono molti di più gli aspetti positivi".

Ora non ci si ferma?
"Non è che non ci si ferma, ma quando arriviamo a casa domattina mancheranno 50 ore alla partita. Bisogna scrollarsela di dosso velocemente, valutare i 2-3 errori che sono stati fatti e andare avanti".

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