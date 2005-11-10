Atalanta, motorata a Milano per sostenere i nerazzurri prima di San Siro: la ricostruzione

Gli ultras dell’Atalanta sono partiti questa mattina in moto alla volta di Milano per manifestare la propria vicinanza alla squadra in vista della sfida contro il Milan, in programma alle 18 a San Siro. Una carovana composta da circa un centinaio di mezzi, nata per protestare contro le restrizioni che impediscono ai tifosi non in possesso della Dea Card di acquistare i biglietti per il settore ospiti.

La mobilitazione era stata annunciata nei giorni scorsi dalla Curva Pisani, decisa ad accompagnare comunque la squadra verso il Meazza nonostante il divieto. Nelle vicinanze dello stadio di Bergamo sarebbe stata predisposta una massiccia presenza delle forze dell’ordine, con polizia, carabinieri e Digos.

Secondo quanto raccolto da TMW, una parte di carovana è stata fermata lungo il percorso verso Milano, mentre una buona parte ha raggiunto l'hotel dove alloggiava l'Atalanta, contesto dove gli ultras atalantini hanno incitato Ederson e compagni dimostrando la loro vicinanza alla squadra seppur non possano entrare allo stadio.