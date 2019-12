Atalanta, per la fascia sinistra spunta il nome di Terzic della Fiorentina

© foto di Federico De Luca

L'Atalanta ha deciso di fare un grande mercato per finire la stagione continuando a lottare per le prime quattro posizioni ma anche per provare a compiere l'impresa e a passare il turno degli ottavi di Champions League contro il Valencia. Per la fascia sinistra, l'ultima idea dei nerazzurri, porta al nome di Terzic, giovane terzino della Fiorentina che non sta trovando spazio agli ordini di Montella. A riportarlo è Sky Sport.