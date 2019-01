© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma, una delle sfide più interessanti della ventunesima giornata di Serie A, in programma alle ore 15 allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Di Francesco ripropone il giovane Zaniolo alto a destra nel 4-2-3-1 e rilancia Marcano dal 1', recuperato Pellegrini che ieri aveva accusato qualche problemino fisico. Gasperini, invece, col suo solito tridente offensivo e con Pasalic in mediana. Solo panchina per Florenzi, Fazio e Freuler, non al meglio.

Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Pasalic, de Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All.: Gasperini.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.