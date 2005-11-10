Atalanta, Sarri: "Prima o poi andrà in panchina anche De Ketelaere. Ce lo teniamo stretto"

In conferenza stampa, Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, presenta la sfida contro l'Ajax alla vigilia del match: “L’Ajax è una squadra con grande tecnica, mi aspetto sicuramente una partita tecnica. De Ketelaere sarà in panchina? Prima o poi andrà in panchina anche lui, tutti si devono prendere una partita di riposo. Lui è un giocatore molto forte, ma deve fare di più. Ma se da lui vogliamo la differenza, dobbiamo supportarlo anche in questo momento: giusto tenercelo stretto anche quando ci sono delle difficoltà".

C'è differenza nel giocare in Italia o in Europa?

“Non vedo tanta differenza tra giocare in Italia e in Europa: basta vedere i risultati che hanno fatto le italiane. Queste sono partite in cui ci si gioca la qualificazione e i ritmi sono sempre più intense”.

Cosa ne pensa dell'Ajax?

"Nel calcio vada tutto bene se viene fatto bene. Preferisco vedere una squadra di possesso, l'Ajax è una squadra di palleggio".