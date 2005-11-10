Atalanta, Sarri sulle critiche: "Non leggo nulla e non ascolto nulla"

In conferenza stampa, Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, presenta la sfida contro l'Ajax alla vigilia del match, senza pensare alle varie assenze con cui deve fare i conti: “Le difficoltà ci sono sempre: pensiamo a chi gioca, al netto degli infortuni. Ci sono dei ragazzi che si sono allenati di più rispetto ad altri: il numero di infortuni è in relazione alle altre squadre: chiaro che chi gioca l'Europa e ha tanti giocatori in Nazionale diventa tutto più complicato. Giusto dare fiducia ai ragazzi che giocano senza pensare agli alibi".

Cosa ne pensa delle critiche?

"Io non leggo niente e non ascolto niente: non m'interessa sentire ciò. Klopp disse che un mister al primo anno non si vedono i risultati: arrivò ottavo e poi da lì vinse tutto. Poi c'è il direttore sportivo, forse dovresti domandarglielo a lui".