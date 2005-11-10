Atalanta, Zalewski: "Bella vittoria, la Champions ha dimostrato che non esistono gare scontate"

Si è guadagnato il rigore trasformato da Raspadori per il momentaneo 2-0 e in generale è stato autore di una prova più che solida. Al termine della sfida di Conference League tra Atalanta e Pafos è intervenuto Nicola Zalewski ai microfoni ufficiali del club bergamasco.

Queste le sue parole: "Era importante iniziare bene sia la partita di oggi che, in generale, il percorso in Conference e abbiamo dimostrato di farlo. Abbiamo iniziato bene la partita e la competizione, adesso dobbiamo continuare questa striscia positiva iniziata lunedì contro il Venezia".

Parlando del rigore guadagnato, Zalewski ha poi aggiunto: "Quello che mi interessa è sempre il risultato finale e ciò che portiamo a casa. Oggi abbiamo fatto un'ottima prestanzone sia individuale che di squadra, senza concedere quasi niente. Negli ultimi giorni, soprattutto in Champions, abbiamo visto come tutte le squadre giocano a viso aperto".