Atletico Madrid, è Milik l'erede di Diego Costa? Contatti intensi con l'agente del polacco

Con l'addio di Diego Costa l'Atletico Madrid a gennaio dovrà tornare sul mercato per acquistare una punta. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno i Colchoneros hanno messo nel mirino Arkadiusz Milik. I contatti tra l’Atletico Madrid e l’entourage del giocatore sono frequenti e intensi, la strategia del direttore sportivo Berta è quella di raggiungere l’accordo con Milik prima di presentare una proposta al Napoli. Arek è stuzzicato dall’idea di tornare a giocare, di trasferirsi all’Atletico Madrid capolista in Liga e pronto ad affrontare il Chelsea agli ottavi di finale, ma l’intesa ancora non c’è anche perché Milik non ha ancora abbandonato l’idea d’arrivare a scadenza di contratto e scegliere in estate il miglior offerente.