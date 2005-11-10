Un attaccante come Varela a Monza non lo avevano mai visto. Lo dicono i numeri

C'è un attaccante portoghese che sta spaccando in due le difese della Serie A e che gioca in Lombardia e no, non è quello a cui state pensando. Si tratta di Gustavo Varela, arrivato al Monza in estate e già capace di prendersi la Serie A a suon di gol e prestazioni di altissimo livello. L'ultima quella fatta questa sera contro il Cagliari, travolto 4-0 grazie alla sua doppietta e all'assist che ha fatto incassare a Pisacane e i suoi più gol di quanti non ne avevano presi finora. Il Brianteo è già pazzo di lui, invoca il suo nome ed esulta grazie ai suoi gol, perché a Monza un attaccante come Varela non si era mai visto. E a dirlo sono i numeri.

Impatto devastante

Sei gol in sei presenze in Serie A, a cui si aggiungono altre due reti nell’unica apparizione in Coppa Italia. Numeri impressionanti per un classe 2005 che, in poche settimane, ha già conquistato il pubblico brianzolo e riscritto le statistiche del club. Con la doppietta rifilata al Cagliari, arrivata dopo quella messa a segno contro il Sassuolo, Varela è diventato il primo calciatore nella storia del Monza a realizzare più marcature multiple in Serie A. Un traguardo che certifica non soltanto il suo straordinario momento di forma, ma anche la capacità di incidere con una continuità fuori dal comune per un giocatore così giovane. Il portoghese non si limita a segnare: attacca la profondità, mette in difficoltà le difese e trasforma ogni pallone giocabile in una potenziale occasione da gol. Un impatto che sta andando ben oltre le aspettative estive e che lo candida già a essere uno dei volti più interessanti di questo inizio di stagione.

La coppia con Robinson funziona

A prendersi la scena non è soltanto Varela. Anche l’intesa con Jay Robinson comincia a dare i primi frutti, con una coppia giovane e talentuosa che promette di regalare soddisfazioni al Monza nel presente e, soprattutto, nel futuro. Due profili che rappresentano un patrimonio tecnico ed economico importante per il club brianzolo, grazie alle qualità mostrate sul campo e ai margini di crescita ancora enormi. A godersi lo spettacolo è Ivan Juric, che può contare su un reparto offensivo capace di abbinare freschezza, talento e concretezza. La vittoria contro il Cagliari intanto permette al Monza di allontanarsi dalla zona calda della classifica e conferma la crescita di una squadra che sembra aver trovato i suoi protagonisti.