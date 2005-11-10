Tre attaccanti per sette partite: la nuova sfida di Chivu. Questa gestione vale un pezzo di stagione

Una tegola non indifferente per l'Inter e per Cristian Chivu. Lautaro Martinez si è fermato e rimarrà ai box almeno fino alla prossima sosta, saltando di conseguenza le prossime sette partite, tra campionato e Champions League. Il tecnico rumeno dovrà fare a meno del suo capitano e, conti alla mano, avrà a disposizione tre attaccanti puri per le prossime sette partite. Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, Milan, Feyenoord e Como, in serie, tra campionato e Champions League, e la gestione dei giocatori diventerà fondamentale.

Nuove occasioni per Bonny

Chi avrà sicuramente più spazio, visto che è stato, tra gli attaccanti, il meno utilizzato almeno fino a questo momento, è Ange-Yoan Bonny, andato in gol nell'ultima partita contro il Brugge e già autore di una rete anche in campionato contro l'Udinese, e oltre a lui ci saranno chiaramente anche Marcus Thuram e Pio Esposito. Tre attaccanti, dunque, che Cristian Chivu dovrà ruotare al meglio, un esame in più per l'allenatore in un periodo che sarà comunque delicato.

Già, perché l'Inter, nelle prossime partite, specialmente in Champions League, si giocherà una fetta di stagione e dopo il ko di martedì non saranno ammessi altri passi falsi, anche se Lautaro Martinez non ci sarà. Chivu deve dimostrare di essere in grado di gestire una situazione del genere, non semplice, ma gestibile.